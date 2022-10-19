بعد استحواذ «القابضة» عليها.. تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ«الاتحاد للطيران»

أعلنت الشركة الأم للاتحاد للطيران، المملوكة لحكومة أبوظبي، تعيين أنتونوالدو نيفيس رئيسا تنفيذيا جديدا لها ليحل محل توني دوجلاس، بعد أن نقلت حكومة الإمارة ملكية الاتحاد إلى شركة القابضة، بحسب وكالة رويترز.

وسيعمل دوجلاس، الرئيس التنفيذي للاتحاد منذ عام 2018، مستشارا لمجلس إدارة شركة القابضة للطيران والخدمات الجوية.

وشغل نيفيس منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الخطوط الجوية البرتغالية (تاب).

أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي قرارا بنقل ملكية مجموعة الاتحاد للطيران إلى “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي.

وتأتي عملية نقل ملكية مجموعة الاتحاد للطيران لتعزز جهود “القابضة” (ADQ) في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للطيران يوفر مجموعة من الخدمات التنافسية المتكاملة.

يذكر أنه أنه قد تم مسبقا نقل ملكية الشركات المساعدة التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران إلى “القابضة” (ADQ) وذلك بهدف تأسيس شركة متكاملة في مجال الخدمات المساندة ودعم الطيران، وبذلك تسهم في موجة نمو جديدة في هذا القطاع.