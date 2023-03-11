بعد استئنافها.. مصر للطيران تخطط لزيادة رحلاتها فى الصين

قال ليو يوي شيوان، مدير تطوير الأعمال والتسويق لشركة مصر للطيران في الصين، إن الشركة ستواصل زيادة عدد الرحلات الجوية في ظل الانتعاش القوي للسياحة الخارجية والسفر لأغراض الأعمال والتجارة في الصين، حيث تتطلع الشركة لرفع إجمالي عدد الرحلات المُشغلة في مدن قوانغتشو وهانغتشو وبكين إلى 10 رحلات أسبوعياً في وقت قريب، بحسب وكالة شينخوا.

وأعادت شركة مصر للطيران الرحلة الجوية المباشرة بين بكين والقاهرة مؤخراً، حيث أقلعت طائرة من مطار بكين العاصمة فجر يوم 9 مارس الحالى، وعلى متنها أكثر من 200 راكب صيني وأجنبي، وهبطت في مطار القاهرة الدولي بسلامة بعد 11 ساعة، ما يرمز إلى عودة الرحلات الجوية المباشرة للشركة بين عاصمتي الصين ومصر منذ انقطاعها لحوالي ثلاث سنوات.

وذكر مسئول بشركة مصر للطيران أن معدل الإشغال للرحلة الجوية المذكورة بلغ 85 %، ما تجاوز توقعاته تماما نظرا لوقت الاستعداد الضيق لاستئناف الرحلة، مشيرا إلى أن الطائرة العاملة على الخط المباشر بين بكين والقاهرة تعتبر من أحدث طرازات بوينج 787 التابعة لشركة مصر للطيران، والتي يمكن أن تحمل ما يقرب من 300 راكب على الأكثر.

واعتبارا من يوم 6 فبراير الماضي، بدأت الصين إعادة إطلاق السياحة الخارجية بشكل منظم، وكانت مصر ضمن قائمة الدفعة الأولى من الدول التجريبية للمواطنين الصينيين للسياحة إلى الخارج، ما جعل مصر من أكثر المقاصد السياحية إقبالا بين السياح الصينيين.

وإضافة إلى السياحة، من المتوقع أن توفر الرحلة المباشرة المعاد تشغيلها المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال من الدولتين.

وقال شيوي هونغ تشنغ، رجل أعمال صيني، إن إعادة فتح الرحلة المباشرة بين بكين والقاهرة يعد إشارة إيجابية على زيادة التبادلات والفرص بين الدولتين، ما يعطيه ثقة كبيرة.

وقال ليو: “لدينا ثقة تامة بمستقبل سوق السياحة الصينية.”