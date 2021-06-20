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بعد ارتكاب 25 جريمة.. القبض على عصابتي سرقة المساكن في الإسكندرية (صور)

في مناطق برج العرب ومينا البصل والدخيلة واللبان والعامرية.
أماني عوض 2:41 م, الأحد, 20 يونيو 21 2:41 م, الأحد, 20 يونيو 21

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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف عصابتي سرقة المساكن بالمحافظة، والقبض على أفرادها وبينهم سيدة بعد تنفيذ أكثر من 25 حادث سرقة.

سرقة المساكن في برج العرب

في تفاصيل القضية الأولى، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن عاطلان – يوجد لهما معلومات جنائية- كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب تسلق الأسوار، مُتخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي باستخدام سيارة مُستأجرة.

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وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهمين أنهما ارتكبوا 13 واقعة مماثلة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية، وأمكن ضبطهما “عاطلان” -لهما معلومات جنائية.

سرقة بكسر الباب في مينا البصل

وفي قضية أخرى، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن عاطل وسيدة -يوجد لهما معلومات جنائية- شكلا عصابة تخصصت في سرقة المساكن بأسلوب “كسر الأبواب”، متخذان من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأشار المتهمين إلى ارتكابهما 12 واقعة بدوائر أقسام شرطة الدخيلة – أول العامرية – مينا البصل – اللبان.

وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئى النية، وأمكن ضبطهما وهما: عاطلان “لهما معلومات جنائية”، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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