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بعد ارتكاب 17 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المساكن في السويس

تتزعمها سيدة.
أماني عوض 8:48 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 8:48 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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تزعمت سيدة تشكيلًا عصابيًا مكون من 6 أفراد تخصص في سرقة المساكن في محافظة السويس باستخدام أسلوب التسلق، وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم بعدما ارتكبوا 17 واقعة.

ترجع التفاصيل إلى تأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، أن 6 من العناصر الإجرامية كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والكسر، مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية برئاسة القطاع، أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد محلي وطلقة من ذات العيار، سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 17 واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات وهي: 6 شاشات عرض، وعدد من المشغولات الذهبية، 2 تابلت، 3 إسطوانات بوتاجاز، موتور ثلاجة، باب، شباك ألوميتال.

وأضافوا بإنفاقهم للمبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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