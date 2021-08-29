بعد ارتفاع قيمة الشركة إلى 2.5 تريليون دولار.. أبل تمنح مديرها التنفيذى 5 ملايين سهم

قررت شركة أبل للتكنولوجيا منح أكثر من 5 ملايين من أسهمها لمديرها التنفيذي، تيم كوك، بعد 10 أعوام على رأس الشركة، حيث باع كوك أغلبية الأسهم بأكثر من 750 مليون دولار، حسبما كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتعد المكافأة من شروط الاتفاق الذي أبرمه مع الشركة عندما تولى قيادتها، خلفا للمدير السابق، ستيف جوبز.

ونص الاتفاق أيضا على أن قيمة المكافأة تصرف وفق ارتفاع أسهم أبل مقابل الشركات المنافسة.

ارتفاع أسهم أبل بنسبة 191.83 % في السنوات الثلاث الأخيرة

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى” أن الشركة قررت أن كوك يستحق المكافأة لأن أسهمها ارتفعت بنسبة 191.83 % في السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرة إلى أن سعر أسهم أبل ارتفع بنسبة 1200 % منذ أن تولى كوك القيادة يوم 24 أغسطس 2011.

وأصبحت اليوم قيمة الشركة، التي تنتج الأيفون والأيباد وماكبوك، تقارب 2.5 تريليون دولار في السوق العالمية.

وقد وافق كوك العام الماضي على راتب وعلاوات ينتهي العمل بها في 2026.

كوك يتبرع العام الماضي بنحو 10 ملايين دولار من أسهم أبل لجمعيات خيرية

وكشفت الهيئة مطلع هذا الأسبوع أن كوك تبرع العام الماضي بنحو 10 ملايين دولار من أسهم أبل لجمعيات خيرية لم تكشف عنها.

وفي عام 2015 أوصى كوك بمنح ثروته كاملة للجمعيات الخيرية بعد وفاته، ويعرف عنه بأنه تبرع بعشرات الملايين من الدولارات.

مؤشر بلومبرج يقدر ثورة كوك حاليا بما يقارب 1.5 مليار دولار

ويقدر مؤشر بلومبرج ثورة كوك حاليا بما يقارب 1.5 مليار دولار.

وتحدث كوك في مناسبات عامة عن قلقه من قضايا مثل مرض الأيدز والتغير المناخي وحقوق الإنسان والمساواة في العالم.

وقد انضم إلى مجموعة من الأثرياء الأمريكيين الذين تعهدوا بالتبرع بكامل ثرواتهم أو جزء كبير منها.

ففي عام 2010 أطلق مؤسس ميكروسوفت، بيل جيتس، والمستثمر، وارن بافيت، مبادرة التبرع، التي دعوا فيها المليارديرات إلى التبرع بنصف ثرواتهم على الأقل.

وفي مطلع هذا العام منح بافيت 4.1 مليار دولار من الأسهم في شركته، بركشير هاثيواي، لجمعيات خيرية.

أرباح أبل تتجاوز توقعات المحللين

يذكر أن شركة “آبل” عملاق التكنولوجيا الأمريكي حققت أرباحًا تجاوزت توقعات المحللين، وصلت إلى 21.74 مليار دولار فى الربع الثانى.

وجاءت الأرباح مدعومة بإقبال المستهلكين على شراء أحدث نسخ من هواتف آيفون “5 جي”، وقفزة للاشتراكات في خدمات الشركة.

وارتفع إجمالي إيرادات “آبل” 36.4% على أساس سنوي إلى 81.43 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يفوق توقعات المحللين البالغة 73.30 مليار دولار.

وبلغت أرباح السهم 1.30 دولار متجاوزة التقديرات البالغة 1.01 دولار للسهم.

ارتفاع إيرادات أبل من مبيعات هواتف “آيفون” إلى 39.57 مليار دولار

وقالت “آبل“، إن مبيعاتها من هواتف “آيفون” بلغت 39.57 مليار دولار، مرتفعة حوالي 50% عن مستواها قبل عام، ومتجاوزة توقُّعات المحللين البالغة 34 مليار دولار.

وجاء أقوى نمو لمبيعات “آبل” من الصين، حيث قفزت بنسبة 58% إلى 14.76 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

في الوقت ذاته، تسعى شركة “آبل” لزيادة إنتاجها من هواتف الآيفون خلال العام الحالي.

وطلبت الشركة من الموردين تصنيع ما يصل إلى 90 مليون جهاز من الجيل الجديد من هواتف “آيفون” خلال العام الحالي 2021، وهو ما يفوق كثيراً عدد شحنات عام 2020، وفقاً لوكالة بلومبرج.

وحافظ عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقراً له، في السنوات الأخيرة على مستوى ثابت يقترب من 75 مليون وحدة في مرحلة التشغيل الأولي لإطلاق الجهاز الممتدة حتى نهاية العام.