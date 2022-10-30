بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لمستويات قياسية.. مخاوف من انهيار سوق الخزانة

يعتبر سوق سندات الخزانة الأمريكية، الذي تبلغ قيمته حوالي 24 تريليون دولار، أهم سوق في العالم إذ يؤثر تشغيله السلس بشكل مباشر على كل من قدرة أمريكا على إدارة حكومتها، وصحة النظام المالي الأوسع، والذي يتوقف على وجهة نظر المتداولين بأن ديون الولايات المتحدة هي رهان آمن.

يحاول تقرير نشرته شبكة ” سى إن إن” رسم السيناريوهات المتوقعة إذا ما تعرضت سوق الخزانة لانهيار مفاجئ.

ماذا سيحدث حال انهيار سوق السندات؟ سؤال يطرحه كل من المسئولين الأمريكيين وبنوك وول ستريت في كثير من الأحيان منذ أن تعرضت المملكة المتحدة لانهيار في سوق السندات الحكومية الخاص بها مما اضطر بنك إنجلترا إلى التدخل في حالة طوارئ.

وتختمر المخاوف من أن المواجهة بين الجمهوريين والرئيس جو بايدن حول سقف الدين في عام 2023 يمكن أن تقدم لحظة حساب مماثلة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لـ “CNN” يوم الخميس: “لا ينبغي أن تكون أمريكا رهينة لأعضاء الكونجرس الذين يعتقدون أنه من المقبول التنازل عن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والتهديد بالتخلف عن سداد سندات الخزانة الأمريكية، التي تشكل حجر الأساس للأسواق المالية العالمية”.

وزيرة: حالة عدم اليقين تبقي المستثمرين على الهامش

لقد تعرض التداول في الديون الأمريكية إلى ضغوط أقل من المعتاد، إذ تبقي حالة عدم اليقين المستثمرين على الهامش وتبحث البنوك المركزية الأجنبية والحكومات عن طرق لدعم عملاتها المتعثرة.

وهذا يثير مخاوف من أن صدمة مفاجئة، في حالة حدوثها، يمكن أن تكون مزعجة بشكل خاص.

خبيرة: هناك هشاشة أساسية في السوق

وقال مارك كابانا، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك أوف أمريكا: “يدرك معظمهم أن هناك هشاشة أساسية في السوق اليوم.. الأشياء الهشة يمكن أن تنكسر بسهولة.”

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات، والتي تتحرك بأسعار معاكسة، بشكل حاد، لتصل إلى 4.2% هذا الشهر من 2.6% فقط في بداية أغسطس و 1.5% في بداية العام.

تعكس هذه التحركات الكبيرة لتداول السندات الحكومية انخفاضًا في الطلب.

في حين أن سندات الخزانة عادة ما تكون بمثابة استثمار آمن في أوقات عدم اليقين، فإن الافتقار إلى الوضوح حول المدة التي سيواصل فيها الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة – ومدة استمرار التضخم المرتفع – يجعل المشترين التقليديين أكثر ترددًا.

وقالت يلين إن وكالتها تراقب الوضع عن كثب، معترفة بأن التداول “يعكس قدرًا أكبر من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية”، على الرغم من أن “الأحجام قوية والمستثمرين قادرون على تنفيذ المعاملات”.

وأضافت في خطاب ألقته هذا الأسبوع: “تعمل وزارة الخزانة مع المنظمين الماليين لدفع الإصلاحات التي تعمل على تحسين قدرة سوق الخزانة على امتصاص الصدمات والاضطرابات، بدلاً من تضخيمها”.

سندات الخزانة ليست محصنة ضد الاضطرابات

إن سندات الخزانة ليست محصنة ضد الاضطرابات عندما تبدأ الأسواق في الانهيار، إذا كان التاريخ الحديث دليلًا. في مارس 2020، على سبيل المثال، تسبب الخوف من جائحةكورونا في اضطرابات نادرة. تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من استعادة الثقة، ولكن فقط بعد أن أعلن أنه سيشتري السندات الحكومية على نطاق واسع.

في الوقت الحالي، تبدو السوق متوترة ولكنها تحت السيطرة. لكن براد سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية الذي يدرس نقاط الضعف المالية، يراقب المدى الذي تقوم به البنوك المركزية أو الحكومات في بلدان مثل اليابان بالتخلص من سندات الخزانة.

ونظرًا لأن الدولار الأمريكي بدأ في ارتفاع سريع، مما أدى إلى انخفاض العملات الأخرى، فقد تدخل المسئولون في محاولة للحد من الضرر. حاولت اليابان، على سبيل المثال، دعم الين المتعثر، الذي انخفض مؤخرًا إلى أضعف مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 1990.

في حين أن البيانات الرسمية غالبًا ما تتأخر، قال سيتسر، المستشار السابق لإدارة بايدن، إن هناك “دليلًا متزايدًا على أن بعض البنوك المركزية بدأت تصبح بائعًا متواضعًا لسندات الخزانة”.

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في تقليص ممتلكاته في عصر الوباء، وهي عملية تُعرف باسم التشديد الكمي. يمكن أن يؤدي ارتفاع عرض السندات إلى دفع العائدات إلى أعلى إذا ظل الطلب صامتًا.

وقال سيتسر: “من الواضح أن حجم سندات الخزانة التي تحتاج السوق لامتصاصها سيزداد مع التضييق الكمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، كما أن عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة يخلق مزيدًا من التقلبات الجوهرية في السوق”.