ارتفعت أسعار الدولار اليوم في البنوك بعد ارتفاع سعر الفائدة، مقابل الجنيه المصري، في منتصف التعاملات البنكية، وتجاوز حاجز الـ22 جنيهًا، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها، وهذا الارتفاع حدث بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري الاستثنائي، اليوم، وتم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

أسعار الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

أسعار الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه المصري 22.50 جنيه للشراء، و22.60 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر، في مقابل الجنيه المصري، إلى 22.25 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الدولار في البنك التجارى الدولى أمام الجنيه المصري، 22.35 جنيه للشراء، و22.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 22.35 جنيه للشراء، و22.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

أسعار الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى

أسعار الدولار اليوم في بنك أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصري بـ22.45 جنيه للشراء، و22.55 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجى

سجل سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى في مقابل الجنيه، 22.45 جنيه للشراء، و22.55 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قناة السويس

حقق سعر الدولار في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 22.40 جنيه للشراء، و22.50 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الاستثمار العربى

وصل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري، إلى 22.45 جنيه للشراء، و22.55 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

أسعار الدولار في البنك الاهلى الكويتى

أسعار الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري، 22.50 جنيه للشراء، و22.60 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار، في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه المصري، 22.40 جنيه للشراء، و22.50 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبى التجارى

قدر سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى مقابل الجنيه بـ22.45 جنيه للشراء، و22.55 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك سايب

أسعار الدولار اليوم في بنك سايب أمام الجنيه المصري سعر صرف، 22.40 جنيه للشراء، و22.50 جنيه للبيع.