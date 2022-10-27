بعد ارتفاع سعر الدولار .. تعرف على أسعار الأسمنت اليوم 27-10-2022

استقرار جديد سجلته أسعار الأسمنت اليوم في مصر 27-10-2022 على الرغم من ارتفاع سعر الدولار صباح اليوم لأكثر من 22.5 جنيهاً في البنوك المحلية ، ما ينذر بتوقعات ارتفاع سعر الأسمنت الفترة المقبلة لاسيما وانه سيرفع من قيمة مدخلات الانتاج لبعض مصانع الاسمنت بالتزامن مع قرار الحكومة مؤخراً زيادة أسعار الغاز الطبيعي على مصانع الأسمنت ليسجل 12 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 5.75 دولار سابقا.

سعر الدولار

كشف محب شفيق احد تجار مواد البناء لـ “المال” عن أستقرار أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المحلية ، مع انخفاض الطاقة الانتاجية لبعض المصانع وكساد في الطلب على الأسمنت من جانب المواطنين بشكل كبير نتيجة صعوبة استخراج رخص البناء ، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار اليوم.

وأضاف شفيق أن أسمنت المسلح يسجل 1500 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1500 جنيه للطن، والعسكري سجل 1375 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1550 جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تراجع في الطلب على الأسمنت احد اهم ادوات البناء في مصر ، وأن سعر طن الأسمنت تتراوح ما بين 1350 – 1550 جنيهاً للطن تسليم ارض المصنع

وأضاف الزيني لـ “المال” أن أسعار أسمنت وادي النيل 1470 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن ، كما بلغ سعرالأسمنت اليوم لدي مصنع السويدي 1500 جنيه في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن

يذكر أن السوق شهدت ارتفاع سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم لأكثر من 22 جنيها، في البنوك والمصارف الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سجل للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ليصل إلى 22.80 جنيها للبيع و 22.70 جنيها للشراء .

ووصل سعر الدولار إلى 22.65 جنيها للشراء، و22.75 جنيها للبيع، في بعض البنوك وهي، ميد بنك، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك أبو ظبي التجاري.

وجاء ذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 2%، في اجتماعها الاستثنائي؛ ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وسجلت صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة من يناير حتي مايو من العام الجاري 2022 ارتفاعاً بنسبة 94% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021 ، وبلغ إجمالى الصادرات من الأسمنت المصري 272 مليون دولار أول 5 أشهر من 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021 الذى سجلت فيه الصادرات 140 مليون دولار وفقاً لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.