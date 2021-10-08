بعد ارتفاع سعر البنزين .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 8-10-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا اليوم الجمعة 8-10-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 9 إلى 12 جنيها بدلا من 10 أمس، والخيار 5 إلى 7 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات، الباذنجان الرومي 5والباذنجان العروس 9جنيهات،والفلفل الرومي 6والبطاطس والكوسة 8جنيهات، والفلفل الألوان 20والبصل الأبيض 4 جنيهات، لدى باعة التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة ب125جنيها وبسوق أكتوبر 150جنيها للقفص بوزن 20كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 230 جنيها، في الصعيد.

وذكر التجار أن حزمة البقدونس \ الكسبرة \ الشبت او الجرجير بنصف جنيه، والملوخية جنيهين للواحدة ، والبامية 16 جنيها للكيلو، والفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها ، والقثاء 5 إلى 8 جنيهات، والخيار من5 إلى 7 جنيهات،والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

والمح التجار إلى أن ورق العنب بـ 46جنيها ، والفلفل الحار الأحمر \ الشطة ب8 جنيهات للكيلو ، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 14 جنيها، والفاصوليا 12 جنيها، والبطاطس 6.5 إلى 9جنيهات، والفلفل الرومي 6جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات الفاكهة

ونوه التجار إلي أن الفلفل بانواعه يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان العروس 9، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 12 جنيها، والبامية 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

وأفاد التجار أن أسعار الجوافة تراوحت بين 3.5إلى 10 جنيهات، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15، والموز المستورد 30، والبلح البرحي 30 ، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه ،والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 20 والتفاح الأحمر 17 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر العنب الأسود 25 جنيها ، والعنب البلدي 6.5 جنيه، والعنب الأحمر، والتين 15 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 15 جنيها.

أسعار المانجو

وافاد التجار إلى أن سعر المانجو تراوح بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو – حسب الجودة -والمانجو الفص 70 جنيها ، والعويسي من 30 إلى 35 والنعومي 30 جنيها.

ذكر التجار أن سعر المانجو الفونسو 35 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 6.5 جنيه إلى 20 ، والخوخ البلدي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدى 10 إلى 12 جنيها ، والبطيخ 20 إلى 25 جنيها للواحدة ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات.