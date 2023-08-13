بعد ارتفاع ثمن الورق 25 ألف جنيه.. نرصد أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية

تسود حالة من التساؤلات في السوق المصرية حول أسعار الكتب الخارجية لكافة المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 بعد أنباء عن ارتفاع مستوياتها بشكل مبالغ فيه، وهو ما بررها عدد من مسئولي الطباعة والورق بوجود صعود كبير في مدخلات الإنتاج أبرزها الورق الذي قفز بقيمة تصل لنحو 25 ألف جنيه للطن خلال عام.

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي

– اللغة العربية: 150 جنيها.

– الرياضيات: 115 جنيها.

– الدراسات الاجتماعية: 125 جنيها.

– العلوم: 115 جنيها.

– التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيها.

– اللغة الإنجليزية: 150 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي 2024 من الامتحان

– اللغة العربية: 135 جنيها.

– العلوم: 120 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي 2024 لكتاب الامتحان

– اللغة العربية: 145 جنيها.

– العلوم: 130 جنيها

فيما سجلت أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024، على النحو التالي:

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024 من الامتحان

– اللغة العربية: بسعر 145 جنيها.

– العلوم: بسعر 130 جنيها.

– الدراسات الاجتماعية: بسعر 125 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024 من المعاصر

– كتاب المعاصر Math: بسعر 265 جنيها.

– كتاب المعاصر Science: بسعر265 جنيها.

أسعار الكتاب الخارجي للمرحلة الإعدادية لنوع الأضواء لكافة المراحل التعليمية

كتب الصف الأول الإعدادي

اللغة العربية 150 جنيها.

العلوم 115 جنيها.

الدراسات الاجتماعية 115 جنيها.

الرياضيات 115 جنيها.

الإنجليزي 150 جنيها.

كتب الصف الثاني الإعدادي

اللغة العربية 150 جنيها.

العلوم 120 جنيها.

الدراسات الاجتماعية 120 جنيها.

الرياضيات 120 جنيها.

الإنجليزي 150 جنيها.

كتب الصف الثالث الإعدادي

اللغة العربية 150 جنيها.

العلوم 125 جنيها.

الدراسات الاجتماعية 125 جنيها.

الرياضيات 125 جنيها.

الإنجليزي 150 جنيها.

يذكر أن هاشتاج “الكتب الخارجية” تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ، ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا تعليقات بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، والتساؤل عن السبب الحقيقي وراء غلاء أسعار الكتب الدراسية الخارجية.

وجاءت التغريدات من قبل رواد السوشيال ميديا تتسأل عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، والذي يمثل عبئًا واضحًا علي ميزانية الأسرة، إذ تعتبر الكتب الخارجي أحد أهم الأساليب التي يعتمد عليها الكثير من الطلاب في الدراسة.