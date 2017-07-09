بعد ارتفاع تكلفته.. أقل 7 سيارات استهلاكًا للوقود

قامت الحكومة برفع أسعار الوقود ضمن خطتها لإلغاء الدعم الموجه للمواد البترولية؛ مما ترتب عليه ارتفاع تكاليف تشغيل السيارات؛ التي تعتبر أحد العوامل المؤثرة في القرارات الشرائية للعملاء؛ خاصة في السوق المصرية؛ وبالتحديد بالنسبة للعملاء ذوي الدخول المنخفضة.

وفيما يلي تقدم المال قائمة بأسعار أقل 7 سيارات استهلاكًا للوقود؛ بعد فحص البيانات الخاصة بعشرات السيارات؛ المتوفرة في السوق المصرية؛ والتي أمكن الوصول إلى بياناتها.

وقد تصدرت كيا بيكانتو القائمة بمعدل استهلاك 4,5 لتر لكل 100 كم؛ وتبعتها في المركز الثاني منافستها هيونداي i10 بمعدل 4,8 لتر؛ ثم أوبل آدم وسوزوكي SX4 وBMW 340i وBMW X1 وفولكس فاجن باسات؛ بواقع 5,1 لتر لكل سيارة.



مسلسل السيارة معدل استهلاك الوقود لتر/ 100 كم 1 كيا بيكانتو 4,5 2 هيونداي i10 4,8 3 أوبل آدم 5,1 4 سوزوكي SX4 5,1 5 BMW 340i 5,1 6 BMW X1 5,1 7 فولكس فاجن باسات 5,1

وتعليقًا على ذلك؛ يقول اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”: إن تكاليف التشغيل لم تعد تمثل سوى جزء بسيط من التكلفة الرأسمالية لاقتناء السيارة؛ خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات.