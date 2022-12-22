بعد ارتفاع «السياحي».. تعرف على سعر رغيف الخبز في بطاقة التموين

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم حاملي البطاقات التموينية من خلال توفير جميع السلع الغذائية والخبز البلدي المدعم على بطاقة التموين بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية.

وتطرح وزارة التموين سعر رغيف الخبز المدعم في بطاقة التموين بـ5 قروش، وذلك من خلال المخابز البلدية المدعمة البالغ عددها 30 ألف مخبز على مستوي الجمهورية.

يذكر أن المخابز البلدية والسياحية أسعار العيش الحر ارتفعت مساء اليوم بنحو 25 و50 قرشَا لكل أنواع الخبز من بلدي صغير، وبلدي متوسط، وبلدي كبير، وأبيض، والفينو، والفينو بسمسم، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنحو 3%.

ويحصل المواطن المقيد على بطاقة التموين على 150 رغيف خبز بلدي شهريًا، بواقع 5 أرغفة في اليوم الواحد.

كانت وزارة التموين أوضحت خلال حصادها لعام 2022، أن إجمالي المستفيدين من صرف الخبز المدعم، بلغ نحو 70 مليونا و869 ألفا و663 مواطنا، وتم إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022.

كانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها الذي عقد مساء اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.