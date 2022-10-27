بعد ارتفاع الدولار .. مصانع الحديد توقف التعاقد والتسليم باستثناء عز والسويس

كشف عدد من تجار مواد البناء عن توقف عدد من مصانع الحديد عن التسليمات بعد ارتفاع الدولار صباح اليوم الخميس 27-10-2022 ليغلق عند 23 جنيهاً في البنوك المحلية ، لتتوقف المصانع عدا مصنع حديد عز عن التسليم لحين استقرار سعر الدولار عند مستويات يستطيع الشركات فيها حساب تكلفة الانتاج والتسعير.

يشار إلي أن سعر الدولار وصل اليوم إلى مستويات غير مسبوقة ، ليسجل أعلى سعر لبيع الدولار 23.20 جنيهًا، و23.10 للشراء.

وكشف محب شفيق، أحد تجار مواد البناء، لـ”المال” أن السوق تترقب إعلان مصنع حديد عز عن أي تغيرات في أسعاره الخاصة بشهر نوفمبر المقبل بعد ارتفاع سعر الدولار ، موضحا أن عددا كبيرا من المصانع يمتنع حاليا عن التسليم للوكلاء، لافتا إلى أن توقف التسليمات لا يؤثر على السوق نظراً لعدم وجود طلب بالإضافة إلى وجود بعض الأطنان لدي التجار والوكلاء ، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 17500-17900 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 27-10-2022 بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه..

سعر حديد عز اليوم

الجميع يترقب إعلان مصنع حديد عز عن أسعاره الجديدة لحديد التسليح، ليصل إلى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، ويعد عز الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

واستقر أسعار الحديد اليوم رغم ارتفاع سعر الدولار ليثبت حديد التسليح في مصنع حديد المصريين ، ليبلغ سعر الطن نحو 17550 جنيهًا للطن

سعر حديد السويس للصلب

ويستمر مصنع حديد السويس في تسليم البضاعة للوكلاء والتجار ويبلغ نحو 17550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما ثبتت أسعار حديد التسليح في مصنع حديد الجارحي في مصر بشكل متواصل ، ليبلغ نحو 17550 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهدت أسعار مصنع حديد بشاي للصلب ثباتا مستمرا عند أعلى سعر في مصر ، ليسجل نحو 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع في مصر.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد المراكبي طوال شهر أغسطس الجاري، فقد بلغ سعر المصنع نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد العشري للصلب

وأعلن مصنع حديد العشري للصلب استمرار أسعاره، ليسجل الطن نحو 17500جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت وهو ما يظهر تأثر أسعار الحديد بتغير سعر الدولار أمام الجنيه ، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.