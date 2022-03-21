بعد ارتفاع الدولار.. «غبور» تقر زيادات في أسعار «شيري تيجو 7 برو» تصل إلى 35 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 400 ألف جنيه

أقرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، زيادات في أسعار سيارات «شيري تيجو 7 برو» بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيري»، قفزت أسعار طرازات «تيجو 7 برو» الفئة الأولى «Baseline» إلى 400 ألف جنيه، مقارنة بنحو 365 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «تيجو 7 برو» الفئة الثانية «H/L» إلى 430 ألف جنيه، مقارنة بنحو 395 ألفًا.

ينتمي طراز «شيرى تيجو 7برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 154 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

وأعلن البنك المركزي المصري – صباح اليوم – رفع سعر الفائدة على عمليات الأقتراض والايداع عبر البنوك بنسبة 1% على أساس سنوى، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75 على الترتيب.

كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 9.75%.

فى المقابل، قفزت أسعار جميع أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” لتصل إلى 18.18 جنيه داخل السوق المحلية.