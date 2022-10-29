بعد ارتفاع الدولار.. حماية المستهلك يشن حملات لضبط ومراقبة الأسواق

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على كافة الأسواق في المحافظات بدءًا من أمس الجمعة 28-10-2022، الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، تحسبا لأي احتكار للسلع أو بيعها بأسعار مرتفعة.

وبحسب مصادر مسئولة بالجهاز لـ«المال »، فإن الحملات التي يشنها الجهاز مستمرة بصفة يومية ولأجل غير محدد، طبقا لقرار وزير التموين، الذي ينص على أن تقوم جميع الأجهزة الرقابية بحملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية وإخطار غرفة عمليات الوزراة بأي مخالفات.

وأضافت أن أعضاء الجهاز يقومون بمتابعة أسعار جميع أنواع السلع بمختلف أنوعها من: «لحوم، ودواجن، وأسماك، وخضر، وفاكهة»، بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية مثل: «السكر، والدقيق، والأرز» لرصد أي تجاوزات أو ارتفاع أسعار غير مبررة.

وأشارت إلى أن الحملات استهدفت كافة المحافظات للتحقق من انضباط التجار في عملية بيع السلع الغذائية، مضيفه أن نائب رئيس الجهاز يشرف على الحملات التي تستهدف وسط القاهرة وبعض المناطق في القاهرة والجيزة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي، أعلن الخميس الماضي، عن تحرير العملة المحلية، مقابل العملات الأجنبية.

وشهدت أسعار العملة الأمريكية «الدولار» ارتفاعات لتلامس 23 جنيهًا، مقارنة بنحو 19.7 جنيه.