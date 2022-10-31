بعد ارتفاع الدولار .. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر بعد خسارة الجرام 17 جنيهاً

انخفضت في منتصف التداولات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 31-10-2022 ، بعد ارتفاع الدولار ليتراجع الجرام في تعاملات سوق الصاغة، على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميا في البورصة العالمية للمعادن بالتزامن مع ارتفاع المعروض وتراجع الطلب محلياً وتذبذب السعر.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب لـ “المال”، إن جرام الذهب فقد حوالي 17 جنيهاً في التعاملات المسائية ، ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1213 جنيها، مقارنة بسعره صباحا والذي سجل 1230 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 31-10-2022 بعد ارتفاع الدولار:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1387 جنيها)

وانخفض بقوة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليسجل 1387 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1213 جنيها)

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا هبط بشكل ملحوظ مع هبوط أوقية الذهب عالميا ليسجل الجرام 1213 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1040 جنيهًا)

وأوضح عضو شعبة الذهب أن جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجع أيضاً منتصف اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1040 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9704 جنيهات)

وفقد الجنيه نحو 136 جنيهاً من قيمته ليبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9704 جنيهات، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 42997 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما تراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.387 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض من جديد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1637 دولارا ، مع ارتفاع سعر الدولار عالميا أمام باقي العملات ما ساهم في بيع المستثمرين المعدن للاستثمار في الدولار.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 3 قروش ليسجل أعلى سعر للشراء 24.15 جنيه للشراء، بينما ارتفع بنحو 5 قروش للبيع لسيجل أعلى سعر 24.25 جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين.