بعد ارتفاع الدولار.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر 27-10-2022 بمحال الصاغة

شهدت أسواق الصاغة حالة من الارتباك، صباح اليوم، بعد ارتفاع الدولار، وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27-10-2022، صعودًا طفيفًا للجرام بقيمة جنيهين؛ نتيجة تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتجاوزه حاجز 22 جنيهًا صباحًا، ما ينذر بتحرك المعدِن الأصفر محليًّا في المحالّ.

كشفت مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن هناك طلبًا على الذهب، ما أسهم في صعود أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتزامن مع تسجيل عيار 21 حوالي 1140 جنيهًا للجرام، بعد ارتفاع الدولار، ويُنصح بالاستثمار في الجنيه الذهب؛ لأنه يباع دون مصنعية، على العكس من المشغولات مثل عيار 18 وعيار 21.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع الدولار الخميس 27-10-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1302 جنيه)

وأضافت المصادر أن سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرًا في مصر، بلغ حوالي 1302 جنيه، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1140 جنيهًا)

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك لأعلى من 22.2 جنيه، ليبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 محليًّا في التعاملات نحو 1140 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (972 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، الأقل سعرًا محليًّا، ليبلغ 972 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9120 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9120 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 40362 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.302 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميًّا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات، أمس، ليبلغ نحو 1670 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب اليوم في مصر بعدد من العوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه، والعرض والطلب بالسوق المحلية، وسعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية، فيما يتأثر بارتفاع الفائدة في البنوك عالميًّا.