بعد ارتفاع الدولار.. تعرف على أسعار الحديد اليوم في مصر 27-10-2022 مع ترقب السوق

مع إعلان البنك المركزي صباح اليوم زيادة أسعار الفائدة وارتفاع الدولار أمام الجنيه، ما زالت أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 27-10-2022، تشهد استقرارا متواصلا للشهر الرابع على التوالي، مع توقعات باستمرار الثبات أو الارتفاع خلال نهاية الشهر الجاري، على خلفية تحرك سعر الدولار أمام الجنيه، وتذبذب أسعار المعادن عالميا وانتظار الجميع لانتهاء الحكومة لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

أكد محب شفيق، أحد تجار مواد البناء، في تصريحات لـ”المال” أن السوق تترقب إعلان مصنع حديد عز عن أي تغيرات في أسعاره الخاصة بشهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى وجود انخفاض في الطلب على حديد التسليح الذي يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 17400-17900 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

وينشر “المال” أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 27-10-2022 بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه..

سعر حديد عز اليوم

رغم ارتفاع الدولار مازال مصنع حديد عز مستمرا في مستوياته الخاصة بسعر حديد التسليح، ليصل إلى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، ويعد عز الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

ولم يتغير سعر حديد التسليح اليوم بمصنع حديد السويس للصلب ، ليبلغ نحو 17550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

واستقرت أسعار الحديد اليوم رغم ارتفاع سعر الدولار ليثبت حديد التسليح في مصنع حديد المصريين ، ليبلغ سعر الطن نحو 17550 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما ثبتت أسعار حديد التسليح في مصنع حديد الجارحي في مصر بشكل متواصل ، ليبلغ نحو 17550 جنيه تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهدت أسعار مصنع حديد بشاي للصلب ثباتا مستمرا عند أعلى سعر في مصر ، ليسجل نحو 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع في مصر.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد المراكبي طوال شهر أغسطس الجاري، فقد بلغ سعر المصنع نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد العشري للصلب

واعلن مصنع حديد العشري للصلب استمرار أسعاره، ليسجل الطن نحو 17400 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.