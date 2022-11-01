بعد ارتفاع الدولار.. «بشاي للصلب» تعلن زيادة أسعار الحديد اليوم 1700 جنيه

رفع مصنع بشاي للصلب أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 1-11-2022 بواقع 1700 جنيه للطن وفقا لما اعلنه المصنع منذ قليل ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء على خلفية ارتفاع الدولار مؤخرا.

من جانبه كشف محب شفيق احد تجار مواد البناء ، في تصريحات خاصة لـ”المال” إن شركة بشاي للصلب اعلنت منذ قليل زيادة سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 19600 جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر الحديد اليوم

واوضح شفيق ان بشاي قامت بالزيادة بعد اعلان حديد عز والسويس للصلب زيادة اسعارهما بواقع 1980 جنيها منذ قليل ، لافتا الى أن سعر طن الحديد سيصل وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد بشاي للمستهلك بسعر 19.9 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع.

وأشار شفيق الى أن سعر طن الحديد للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

يذكر أن أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأرجع مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية ، زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر لدي المصانع مجددا بعد استقراره على مدار 3 اشهر الماضيين ، الى ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه في البنوك.

وكشف عن تراجع مبيعات الحديد بشكل ملحوظ منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

ولازال سعر شركة حديد المصريين حتي الان يسجل نحو 17570 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 17550 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها، اليوم

وتنتج مصر سنويا حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية