بعد ارتفاع الدولار.. اشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر 30-10-2022

اشتعلت صباح اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 30-10-2022 في تعاملات سوق الصاغة المحلية على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية لأكثر من 24 جنيها مقابل سعر إغلاق الخميس الماضي عند 23.15 جنيها.

وقفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 8 جنيهات، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1236 جنيها، مقارنة مع 1228 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 30-10-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1412 جنيها)

اشتعل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ، وهو الأعلى سعر في مصر بالتعاملات ليبلغ 1412 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1236 جنيها)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1236 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1060 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 1060 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9888 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9888 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 64 جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43772 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.235 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن على ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1664 دولارا ، فيما استفاد سعر الذهب من ارتفاع الدولار محليا.