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بعد ارتفاع الدولار.. أسعار سيارات «هافال» تقفز 105 آلاف جنيه

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تقدم طرازات «جوليون» بأسعار تبدأ من 595 ألف جنيه

بعد ارتفاع الدولار.. أسعار سيارات «هافال» تقفز 105 آلاف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

5:14 م, الأثنين, 31 أكتوبر 22

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات هافال H6، وجوليون بقيمة تتراوح بين 70 إلى 105 آلاف جنيه لمختلف الفئات، على أن يتم تطبيقها بدءًا من غد.

أسعار هافال H6

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Standard645735
Deluxe680780
Deluxe SR710815
High Deluxe755860
القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز هافال H6 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

أسعار هافال جوليون

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Standard525595
Deluxe565640
Deluxe SR595675
High Deluxe625705
القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز «جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

أحمد عوض

أحمد عوض

5:14 م, الأثنين, 31 أكتوبر 22