بعد ارتفاع الدولار.. أسعار سيارات «هافال» تقفز 105 آلاف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات هافال H6، وجوليون بقيمة تتراوح بين 70 إلى 105 آلاف جنيه لمختلف الفئات، على أن يتم تطبيقها بدءًا من غد.

أسعار هافال H6

الفئة السعر القديم السعر الجديد Standard 645 735 Deluxe 680 780 Deluxe SR 710 815 High Deluxe 755 860 القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز هافال H6 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

أسعار هافال جوليون

الفئة السعر القديم السعر الجديد Standard 525 595 Deluxe 565 640 Deluxe SR 595 675 High Deluxe 625 705 القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز «جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.