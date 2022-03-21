بعد ارتفاع الدولار.. أسعار سيارات «شيري تيجو 8» تقفز 40 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 415 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات «شيري تيجو 8» بقيمة بلغت نحو 40 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وقفزت أسعار سيارات «شيري تيجو 8» الفئة الأولى «Base/L» إلى 415 ألف جنيه، بدلًا من 375 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات «تيجو 8» الفئة الثانية «H/L» إلى 449.9 ألف جنيه، مقابل 409.9 ألفًا.

ينتمي طراز «شيري تيجو 8» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن، صباح اليوم، عن رفع سعر الفائدة على عمليات الاقتراض والإيداع عبر البنوك بنسبة 1% على أساس سنوي، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75 على الترتيب.

كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 9.75%.

فى المقابل، قفزت أسعار جميع أسعار العملات الأجنبية؛ وعلى رأسها “الدولار” لتصل إلى 18.18 جنيه داخل السوق المحلية.