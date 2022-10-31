بعد ارتفاع الدولار.. أسعار الحديد اليوم 31-10-2022 والأسواق تترقب

مازالت سوق مواد البناء تعاني من كساد في الطلب على حديد التسليح بالتزامن مع ارتفاع الدولار واستقرار أسعار الحديد اليوم الإثنين 31-10-2022 للشهر الثالث على التوالي وسط ترقب الجميع للإعلان عن أسعار البيع الخاصة بشهر نوفمبر المقبل ولسعر العملة الخضراء في البنوك.

وأكد عدد من تجار مواد البناء أن بعض مصانع الحديد أوقفت تسليمات التعاقدات الجديدة بعد ارتفاع الدولار ولإشعار أخر ، موضحا انه من الصعب حساب التكلفة حاليا من قبل المنتجين ، فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم من 17500 إلى 17900 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شاملة التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد اليوم

وترصد بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 31-10-2022 بعد ارتفاع الدولار.

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر حديد عز اليوم ليبلغ نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

وبعد ارتفاع الدولار مازال سعر حديد السويس اليوم عند نفس مستوياته خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وشهدت أسعار الحديد اليوم في مصر لدي مصنع حديد المصريين ثباتا لتسجل نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي .

سعر حديد الجارحي اليوم

أما عن مصنع حديد الجارحي فقد بلغ سعر الطن نحو 17550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد بشاي للصلب

كما سجل سعر الطن في مصنع حديد بشاي للصلب، استقرار متواصل عند 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد المراكبي للصلب

وواصل سعر حديد المراكبي للصلب ثباته للشهر الثالث في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد العشري

ولم يتغير أسعار الحديد اليوم لدي حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر أيضا سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع