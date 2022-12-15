بعد ارتفاع الدقيق.. تعرف على أسعار العيش الحر

تشهد الأسواق المحلية حاليًا حالة من عدم الاستقرار في أسعار بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، ومن ضمنها ارتفاع سعر طن الدقيق والذي أدى تباعًا إلى ارتفاع أسعار بيع العيش الحر للمستهلكين.

وفي هذا التقرير ترصد بوابة “المال” أسعار العيش الحر بعد ارتفاع الدقيق في السوق المحلية، حيث قام أصحاب المخابز البلدية الحرة وأكشاك بيع الخبز البلدى الحر، بتطبيق زيادة على أسعار البيع بواقع 25 قرشا على كل رغيف خبز يتم بيعه خارج المنظومة التموينية.

أسعار العيش الحر

عيش بلدي زنة 40 جراما بسعر 1 جنيه

عيش بلدي 60 جراما بسعر 1.25 جنيه

عيش بلدي زنة 75 جراما بسعر 1.5 جنيه

أسعار العيش الفينو

عيش فينو زنة 40 جرامًا 1 جنيه

عيش فينو زنة 50 جرامًا 1.25 جنيه

عيش فينو بسمسم زنة 50 جرامًا 1.5 جنيه

عيش فينو كبير 70 جرامًا 2 جنيه

وجاءت تلك الزيادة بعد ارتفاع أسعار طن الدقيق العادي إلى 17 ألف جنيه، والدقيق الفاخر إلى 22 ألف جنيه، مما أدى تباعًا إلى زيادة سعر بيع العيش الحر.