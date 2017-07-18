بعد ارتفاع البنزين.. اعرف تكلفة تحويل سيارتك للغاز الطبيعي

تقرير - أحمد عوضتبلغ تكلفة تحويل السيارات العاملة من نظم البنزين إلى الغاز الطبيعي، الصادرة عن شركة غازتك للغاز الطبيعي، التي تتراوح ما بين 5000 لـ 7000 آلاف جنيه، على حسب نوع أطقم التحويل وسعة الاسطوانات.وتشمل مكونات مجموعة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، هي: "الاسطوانة - منظم الضغط - الخل

تقرير – أحمد عوض

تبلغ تكلفة تحويل السيارات العاملة من نظم البنزين إلى الغاز الطبيعي، الصادرة عن شركة غازتك للغاز الطبيعي، التي تتراوح ما بين 5000 لـ 7000 آلاف جنيه، على حسب نوع أطقم التحويل وسعة الاسطوانات.

وتشمل مكونات مجموعة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، هي: “الاسطوانة – منظم الضغط – الخلاط – معالج تقديم الشرر – مفتاح التحويل – صمام الملء (بلف الشحن) – صمام الغاز صمام البنزين.

ويوضح الرسم التالي، مكونات مجموعة تحويل السيارات العاملة بالغاز الطبيعي:





وأعلنت “غازتك” عن تقسيط مبلغ قيمة عملية تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي، بدون مقدم وبدون فوائد، في إطار تقليل العبء علي المستهلكين.



وبحسب التقارير الصادرة عن “غازتك”، فإن نظم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات من العوامل الموفرة للمستهلكين، وعلى سبيل المثال يصل معدل التوفير لصالح المستهلك 500 جنيه شهرياً (بمعدل 16.5 جنيه يومياً) عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين “80” بينما يصل التوفير لـ 900 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين “92” (بمعدل 30 جنيه يومياً).

ويوضح الجدول التالي، معدلات الادخار عند استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن الوقود للسيارات:





– مراحل وإجراءات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

– استلام السيارة من العميل.

– فحص السيارة للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز.

– تحديد نظام التحويل وسعة الاسطوانة وفقا لرغبة العميل.

– التعاقد مع العميل والحصول على الأوراق المطلوبة (رقم قومي – إيصال كهرباء/ غـاز – رخصة السيارة).

– استـلام السيارة من العميل لبدء إجراءات التحويل.

– تحويل السيارة بأحد مراكز التحويل التابعة للشركة.

– إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي.



كما يتم إجراء عملية تحويل السيارة من خلال تركيب طقم التحويل، وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين، من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.



واتفقت “غازتك” مع عدد من وكلاء السيارات، هم “شركة جي بي غبور أوتو وكيل هيونداى، والمنصور للسيارات وكيل شيفورليه، ومجموعة الأمل وكيل BYD”، بتحويل طرازاتهم الي نظم تشغيل للغاز الطبيعي على خطوط الإنتاج الخاصة بهم والعمل علي طرحها بالسوق المحلية.



أعلى درجات الأمان في منظومة الغاز



الغاز الطبيعي كوقود للسيارات آمن جداً ولا يشتعل إلا تحت تركيز بنسبة ذات مدى محدود جداً، واسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي أو ما يعرف بصمام التسرب الزائد ومهمته غلق الاسطوانة تماماً لمنع تسرب الغاز الطبيعي، وبالتالي لا خطر من وجود تسريب، بالإضافة إلى أن الاسطوانة مصنوعة من الصلب لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود داخلها، وتتعرض لاختبارات قاسية جداً من قبل الشركات المصنعة خلال مراحل تصنيعها.



الغاز الطبيعي نظيف وصديق للبيئة



يعتبر استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات من أهم البدائل التي تلعب دوراً بارزاً في الحفاظ على البيئة، والحد من معدلات التلوث المرتفعة، حيث أنه خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية، كما يعمل على خفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاحتراق.



ويوضح الجدول التالي، معدلات انبعاثات الغاز الطبيعي: