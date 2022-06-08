بعد ارتفاع أسعارها.. إقبال قياسي على زراعة الذرة من الفلاحين

أكد تقرير صادر عن نقابة الفلاحين أن هناك تهافتا وإقبالا على محصول الذرة بمختلف أنواعه مثل الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة، خاصة مع تطبيق الزراعة التعاقدية على الذرة الصفراء بسعر ضمان 6000 جنيه للطن، مع الشراء بسعر اليوم طبقا للعقود بين الزراعة وشركات الدواجن.

وأضاف حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن الحكومة استهدفت 2.5 مليون فدان ذرة فقط، إلا أن المساحات قد تصل إلى 4 ملايين فدان مع بدء الزراعة في مايو للأنواع البيضاء، بينما تنطلق زراعة الذرة الصفراء في أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد تراجع في مساحات الأرز والقطن المنافسين مع الذرة على ذات المساحة والتوقيت خلال الموسم الصيفي الجاري.

وأضاف أن مساحة الأرز محددة سلفا بقيمة 1.1 مليون فدان كما أن مساحة القطن المستهدفة نصف مليون فدان، مشيرا إلى أن أسعار الذرة فى السوق قفزت إلى 8500 جنيه للطن.

يذكر أن الذرة الصفراء يوجد منها نوع هجين فردى أصفر 3062 وهجين فردى 3080 و3084 وهجين فردى جيزة 151 و152 و153 و154 و154 والصنف جيزة 168 واصناف الذرة من الهجن الفردية البيضاء هجين فردى الصنف 30 ب 51 والصنف 30 م6 والصنف 30 ك8 وهجين فردى جيزة ارقام 9 و 10 و 103 و 122 و123 و 124 و 125 .

كما يوجد من الهجن الفردية والثلاثية اصناف ممتازة سواء الاصناف البيضاء منها او الاصناف الصفراء الحبوب وتتميز بارتفاع انتاجيتها خصوصا اذا اتبعت الارشادات والنصائح الملائمة لزراعة وانتاج الذرة منها ميعاد الزراعة المناسب للعروة الصيفية المبكرة التي تبدأ من اول شهر مايو حتى نصف شهر يونية.