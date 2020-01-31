بعد ارتفاعه 2.5%.. سهم «التجاري الدولي» يتصدر تداولات البورصة خلال يناير

استحوذ سهم التجاري الدولي على 19.5% من التداولات بقيمة 2.12 مليار جنيه.

تصدر سهم شركة البنك التجاري الدولي – مصر، أسهم السوق الرئيسية المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيم التداول – بدون الصفقات – خلال شهر يناير المنقضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة – وصل “المال” نسخة منه – أن سهم التجاري الدولي استحوذ على 19.5% من التداولات بقيمة 2.12 مليار جنيه.

وأوضح تقرير البورصة أن شركة الدولية للتاجير التمويلي – انكوليس – احتلت المرتبة الأخير بحصة سوقية أقل من 1% وقيم تداول قدرها 1.88 الف جنيه.

يذكر أن تداولات البورصة ارتفعت بحوالي 12.2 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يناير المنقضي، لتسجل 47.3 مليار جنيه خلال يناير مقابل 35.1 مليار شهر ديسمبر 2019.

وأوضح التقرير أنه جرى التعامل على 3.39 مليار ورقة مالية منفذة على 377 ألف عملية، مقارنة بحوالي 3.53 مليار ورقة منفة على 373 الف عملية الشهر السابق له.

يذكر أن مؤشرات البورصة تباينت خلال تعاملات شهر يناير وسط اتجاه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب وتداولات قوية على أسهم البنوك.

وانخفض مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 0.31% ليسجل مستوى 13918 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67% ليصل إلى 538 نقطة، بينما هبط مؤشر “Egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.21% إلى 1395 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خلال يناير ما يعادل 200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه استهل بها تعاملات الشهر المذكور.

ويشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة، الخميس الماضي، اخر جلسات الإسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 106 من إجمالى 178 متداولاً، بينما هبط 30، وبقى 42 دون تغيير.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و21.6 مليون جنيه على التوالى.