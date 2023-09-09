بعد ارتفاعه 15% الأسبوع الماضي.. سهم «إيسترن كومباني» يواصل الصعود نحو 30 جنيها بدعم صفقة «جلوبال» (جراف)

توقع خبراء البورصة المصرية مواصلة سهم الشركة الشرقية- إيسترن كومباني، بين 24 و30 جنيه، هذا الأسبوع، بدعم صفقة استحواذ شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية على 30% من أسهم الشرقية.

وكان سهم الشرقية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي 15.32%، بتداولات قيمتها 350.5 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 23.410 جنيه.

وتم الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية استحواذ شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، بمبلغ 625 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن صفقة الشرقية للدخان خلقت حراكا قويا بالسوق، ظهر بوضوح في الأسهم القيادية فقط نظرا لاستئثار المؤسسات المحلية بالشراء.

وتوقع عبدالقادر، تحرك سهم الشرقية نحو 24.30 جنيه هذا الأسبوع، لافتا إلى أن السهم لديه فرص للصعود نحو 30 جنيها.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار في شركة القاهرة الوطنية للاستثمارات المالية، تحرك السهم صوب 25 جنيها هذا الأسبوع، وأن يتجه نحو 30 جنيها بنهاية الشهر الجاري، مدعوما بمواصلة المؤسسات المحلية، والعرب الشراء.

وعلى صدى إعلان الصفقة الأسبوع الماضي تسارعت حركة الأسهم القيادية ما دفع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 للارتفاع بواقع 2.66%، بينما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI متراجعا 0.15%، مغلقا عند 3823 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.28%، مغلقا عند 5613 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي مكاسب بلغت 24 مليار جنيه، لينهي التعاملات الأسبوعية عند مستوى 1.300 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.276 تريليون جنيه نهاية التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع 14.1 مليار جنيه، عبر التعامل على 4.206 مليار ورقة مالية، من خلال 410 ألف عملية منفذة، وهيمنت الأسهم على النسبة الأكبر من التداولات بـ81.87%، بينما كان نصيب السندات 18.13%.

وهيمن المستثمرون المحليون على 87.3% من التعاملات بصافي بيع 136.5 مليون جنيه، وباع الأجانب أيضا بـ43.1 مليون جنيه، بنسبة 5.2% من التعاملات، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 179.6 مليون جنيه، بنسبة 7.5%.