بعد ارتفاعه القياسي.. لماذا تدفع روسيا الروبل للهبوط؟

استمر تراجع الروبل الروسي بعد جلسة أمس التي شهدت قرارًا استثنائيًا من المركزي الروسي بخفض الفائدة 3% لتصل إلى 11% بعد أن رفعوها إلى 20% في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ثم بدأ الخفض تدريجيًا بواقع 3% في 3 اجتماعات، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتحدثت رئيسة المركزي الروسي عن خطوات المركزي الروسي التي تهدف إلى إعادة الحياة الاقتصادية الروسية لحالها الطبيعي وأن قوة الروبل وصعوده القوي أثر على الاقتصاد وكان من الواجب احتواء هذا الصعود.

انخفض سعر الروبل بنحو 10٪ مقابل الدولار واليورو أمس، حيث خفض البنك المركزي الروسي سعره الرئيسي إلى 11٪، وهو ثالث خفض بمقدار 300 نقطة أساس على التوالي، مع تباطؤ التضخم من أعلى مستوياته في أكثر من 20 عامًا.

كان الروبل أضعف بنسبة 2.1٪ مقابل الدولار عند 66.63 أمس الجمعة ليسجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين. يوم الأربعاء، وصل الروبل إلى أقوى مستوى له منذ فبراير 2018 عند 55.80 مقابل الدولار.

ومقابل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو،” خسر الروبل 4.4٪ ليتداول عند 70.99، متراجعًا بعيدًا عن أعلى مستوى في سبع سنوات عند 57.10 الذي سجله يوم الأربعاء.

العملة الأفضل أداءًا في هذا العام

وبدعم من ضوابط رأس المال، ارتفع الروبل بشكل كبير ليصبح العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام حتى الآن. كما ساعدت شروط سداد الغاز الجديدة التي تتطلب تحويل العملات الأجنبية إلى روبل وانخفاض الواردات.

لكنها فقدت الآن دعم الفترة الضريبية لنهاية الشهر التي عادة ما تقوم فيها الشركات التي تركز على التصدير بتحويل العملات الأجنبية إلى روبل لسداد الالتزامات المحلية.

وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف، إن قوة العملة، التي أثارت مخاوف بشأن التأثير السلبي على إيرادات الميزانية الروسية من الصادرات، تجعل السلع الروسية غير قادرة على المنافسة في الخارج.

ويتوقع أن يتم خفض النسبة الإلزامية من عائدات العملات الأجنبية التي يجب على المصدرين تحويلها إلى روبل من 50٪.

تتركز أنظار السوق على شركة الإيداع الوطني للمستوطنات الروسية (NSD)، التي وعدت بسداد مدفوعات الفائدة يوم الجمعة بقيمة 71.25 مليون دولار و26.5 مليون يورو على سادتي يوروبوندز.

هذا على الرغم من قرار واشنطن بعدم تمديد ترخيص رئيسي سمح لموسكو بمواصلة الدفع لحاملي السندات على الرغم من العقوبات المفروضة على أفعالها في أوكرانيا.