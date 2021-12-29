اقتصاد وأسواق

بعد ارتفاعه إلى 10.5 جنيه في التموين.. تعرف علي سعر السكر بالمحلات

من 11 إلي 14 جنيها في السوق الحرة
محمد مجدي 7:36 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 7:36 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قامت “المال” بجولة على محلات المواد الغذائية، وسلاسل السوبر ماركت “هايبر ماركت”، للوقوف على أسعار السكر بعد ارتفاعه في المنظومة التموينية، وكان قد أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم في مؤتمر أنه اعتبارا من أول يناير 2022، سيتم طرح كيلو السكر على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه .

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-12-2021.. وعيار 21 يرتفع جنيهين

سعر السكر في محال المواد الغذائية

كيلو سكر الفراعنة 14 جنيها.
كيلو سكر خالتي بهية 12.75 جنيه.
كيلو سكر معبأ حر 11 جنيها.

سعر السكر في السلاسل التجارية الكبري

كيلو سكر الفراعنة 13.5 جنيه.
كيلو سكر خالتي بهية 11 جنيها.
كيلو سكر اوريجن 12.5 جنيه.

سعر السكر في منافذ التموين

أكد وزير التموين ان زيادة سعر السكر على البطاقات التموينية لا يحقق اي ربح للوزارة، مؤكدا ان سعر كيلو السكر سيكون 10 جنيهات مع إضافة 25 قرشا تعبئة لشركات الجملة، و25 قرشا أخري هامش ربح لتاجر التموين، ويباع على البطاقة التموينية بسعر 10.5 جنيه .

اقرأ أيضا  أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28-12-2021 بالأسواق المصرية

وأوضح علي المصيلحي وزير التموين أنه سيتم طباعة سعر السكر على الكيس اعتبارا من أول يناير 2022.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 29-12-2021

محمد مجدي 6:40 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

الصناعة والتجارة تؤجل قرار استيراد الأجزاء المفككة (مستند)

السيد فؤاد 6:33 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 29-12-2021.. عيار 21 يخسر جنيهين

عمر سالم 6:07 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

المصيلحي : استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين إجباريا.. والحذف لمن يرفض التقدم بالبيانات الصحيحة

محمد مجدي 5:26 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

مستثمرون يراهنون علي 8 آليات للتوسع في التصنيع الزراعي

الصاوي أحمد 4:49 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

ارتفاع سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 10.5 جنيه بداية من 1 يناير

محمد مجدي 4:24 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21