بعد ارتفاعه إلى 10.5 جنيه في التموين.. تعرف علي سعر السكر بالمحلات

قامت “المال” بجولة على محلات المواد الغذائية، وسلاسل السوبر ماركت “هايبر ماركت”، للوقوف على أسعار السكر بعد ارتفاعه في المنظومة التموينية، وكان قد أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم في مؤتمر أنه اعتبارا من أول يناير 2022، سيتم طرح كيلو السكر على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه .

سعر السكر في محال المواد الغذائية

كيلو سكر الفراعنة 14 جنيها.

كيلو سكر خالتي بهية 12.75 جنيه.

كيلو سكر معبأ حر 11 جنيها.

سعر السكر في السلاسل التجارية الكبري

كيلو سكر الفراعنة 13.5 جنيه.

كيلو سكر خالتي بهية 11 جنيها.

كيلو سكر اوريجن 12.5 جنيه.

سعر السكر في منافذ التموين

أكد وزير التموين ان زيادة سعر السكر على البطاقات التموينية لا يحقق اي ربح للوزارة، مؤكدا ان سعر كيلو السكر سيكون 10 جنيهات مع إضافة 25 قرشا تعبئة لشركات الجملة، و25 قرشا أخري هامش ربح لتاجر التموين، ويباع على البطاقة التموينية بسعر 10.5 جنيه .

وأوضح علي المصيلحي وزير التموين أنه سيتم طباعة سعر السكر على الكيس اعتبارا من أول يناير 2022.