بعد ارتفاعها إلى 170 جنيها للكليو.. «الفيوم» تناقش تخفيض سعر اللحوم تحت هامش 140

نفى الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم ، المتحدث الرسمي للمحافظة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وضع تسعيرة ثابتة لبيع اللحوم البلدية بجميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيض سعر الكيلو تحت هامش ال ١٤٠ جنيهاً بمدينة الفيوم، وذلك بعد ورود العديد من الشكاوى بشأن ارتفاع سعر اللحوم البلدية في مدينة الفيوم بشكل مضطرد وصل إلى ١٧٠ جنيهاً للكيلو ببعض المنافذ.



وفي هذا الصدد، عقد محافظ الفيوم اجتماعاً ـ مع الجهات المعنية لمناقشة آليات تخفيض أسعار اللحوم بمختلف أنحاء المحافظة، موجهاً بتوفير منافذ جديدة لبيع اللحوم بجميع أنواعها بمدينة الفيوم، للوصول بأسعارها إلى مثيلاتها بمراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية.



كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التموين، ومسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، بتكثيف المرور الميداني على منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية، لإحكام السيطرة على أسعارها، مشدداً على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لمواجهة جشع بعض التجار.