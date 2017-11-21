بعد اختفاء 33 ألف قطعة.. المال تكشف خطة الوزارة لحماية الأثار

· تشكيل لجان لجرد 25 مخزناً والإعلان عن النتائج قريباً. · رئيس الإدارة المركزية يؤكد تأمين المخازن بالكامل وخطة لزيادة أعداد الكاميرات. · عميد كلية الأثار السابق يطالب بمحاسبة المسئولين عن فقدان الق

· تشكيل لجان لجرد 25 مخزناً والإعلان عن النتائج قريباً.

· رئيس الإدارة المركزية يؤكد تأمين المخازن بالكامل وخطة لزيادة أعداد الكاميرات.

· عميد كلية الأثار السابق يطالب بمحاسبة المسئولين عن فقدان القطع .



دعاء محمود

أثار إعلان وزير الأثار خالد العناني، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان والتي عقدت أمس، عن سرقة 33 ألف قطعة أثرية من مخازن الوزارة ردود أفعال غاضبة من قبل الأثريين ورواد وسائل التواصل الأجتماعي.

وبالرغم من أن هذا الأمر تم الكشف عنه في شهر أغسطس الماضي حيث تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة عاجلة لوزير الأثار، لمعرفة حقيقة الأمر ومن الذي تسبب في إهدار الحضارة المصرية “وفق قولهم”، الإ أن هذا الملف مازال يثير الانتقاد إزاء طريقة إدارة المسئولين لهذا الملف.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، التقي بوزير الأثار اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف اختفاء القطع الأثرية، وجهود الدولة فى استعادة هذه القطع.



خطة الوزارة لتأمين المخازن





من جانبه، كشف سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، عن خطة الوزارة للحفاظ علي القطع الأثرية الموجودة بالمخازن والبالغ عددها 34 مخزنا،ً متابعاً أنه جاري زيادة عدد الكاميرات الموجودة في كل مخزن.

وأضاف شبل لـ”المال”، أن كل مخزن يضم حالياً من 8 إلي 10 كاميرات في الأبواب الرئيسية والأسوار والقاعات، قائلاً” المخازن مؤمنة بالكامل بكاميرات المراقبة”.

ولفت إلي أن المخازن الجديدة تم تركيب كاميرا بداخل كل قاعة فيها مثل متاحف أسوان والخارجة، كاشفاً عن أنه صدر قرار مؤخراً بتشكيل لجان لجرد 25 مخزناً علي مستوي أنحاء الجمهورية، موضحاً أن كل لجنة تضم أعضاء من خارج المحافظة التي يتم جرد المخازن فيها للحفاظ علي المصداقية.

وأكد شبل أنه بمجرد إنتهاء أعمال الجرد سيتم الإفصاح عن النتائج بكل وضوح وذلك وفقاً لتوجيهات الوزير، رافضاً التعليق علي تصريحات الوزير باختفاء 33 ألف قطعة أثرية من المخازن، مطالباً الرجوع للمكتب الأعلامي للوزارة.

يذكر أن سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، قال في بيان صحفي منذ شهرين، أن هذه المفقودات هو نتاج لأعمال الحصر التى قامت بها الإدارة على مدار شهور و أن أكثر من ٩٥ ٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار عقود لأكثر من ٥٠ عاما مضت.

وقال الوزير في كلمته أمس، أمام الجلسة العامة للبرلمان، إنه من بين الـ 33 ألف قطعة أثرية هناك 31 ألف قطعة كانت بحوزة شخص فى منزله، وعندما صدر قانون الآثار سمح له بالاحتفاظ بها تحت إشراف الوزارة دون السماح له ببيعها أو التصرف فيها، مضيفا “أنا اللى بافتح على نفسى، واختفاء هذه الآثار تم الكشف عنه بناء على طلب منى لمدير المخازن بعمل مراجعة للمخازن”.

وأضاف الوزير أن بعض القطع التي عُرضت في مزادات عالمية يملك أصحابها سندات ملكية مكتوبا فيها “تم شراؤها من تاجر آثار بقيمة 2 جنيه سنة 1932” متابعا حديثه بالقول: “استعدنا أكثر من 500 قطعة في 2017 من أكثر من 10 دول، وبمجموع بلغ 1300 قطعة في عامي 2016 و2017.

وأكد الوزير أن هناك تسجيل للآثار الموجودة بالمخازن، موضحًا أن الحل الأمثل للحفاظ عليها من السرقة هو إنشاء قاعدة بيانات لها على الحاسب الألي”، مؤكداً أنه بالفعل تم البدء فى هذا الأمر.

وتابع العناني أن الخوف ليس علي الآثار الموجودة فى المخازن لأنها مسجلة، ولكن هناك تخوف من أعمال التنقيب، متابعاً أن الناس أصبح لديها هوس الثراء السريع والحصول على المال من خلال التنقيب عن الآثار، مؤكداً أن طالب وزير الأوقاف بتخصيص خطبة للأئمة بالمساجد للتحذير من هذا الأمر.

وفي سياق متصل، انتقد الدكتور رأفت النبراوي عميد كلية الآثار السابق، ما حدث واصفاً إياه بالتهريج والعبث، مؤكداً أنه يجب محاسبة المخطئ والمسئول عن هذه الواقعة.

وطالب النبراوي من وزير الأثار بضرورة الكشف عن الفترة الزمنية التي فقدت فيها هذه القطع لمحاسبة المسئولين ، مشيراً إلي أن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية عدد ضخم قائلاً ده تراث كامل للدولة.

وشدد النبراوي علي أهمية تسجيل كافة القطع الأثرية الموجود بالمخازن باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مع زيادة عدد كاميرات المراقبة وتجديد المخازن المتحفية القديمة لتتوافق مع المعايير العالمية، مضيفاً كما يجب أن يكون مسئول المخزن خريج كلية الأثار.





