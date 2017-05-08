بعد احتفاظه بعضوية الفيفا.. أبو ريدة يتعهد بتطوير الكرة الأفريقية

على المصرى أبدى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سعادة بالغة بفوزه اليوم بالمقعد الحر للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الانتخابات التي جرت بالعاصمة البحرينية المنامة، والتى تسبق انعقاد الجمعية السابعة والستين للفيفا في 11 مايو.وأشار أبو ريدة إلى



على المصرى

أبدى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سعادة بالغة بفوزه اليوم بالمقعد الحر للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الانتخابات التي جرت بالعاصمة البحرينية المنامة، والتى تسبق انعقاد الجمعية السابعة والستين للفيفا في 11 مايو.

وأشار أبو ريدة إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد عرض خطط ومقترحات للاتحاد الدولي، من أجل تطوير كرة القدم في أفريقيا ومختلف بقاع العالم التي تحتاج لدعم قوي، للنهوض باللعبة فيها وتنمية المواهب.

وخلال تصريحاته للصحفيين بعد فوزه في الانتخابات، عقب حصوله على 50 صوتا مقابل 4 أصوات فقط للمرشح الكاميروني زلكفاري على، الذي كان مدعوما من جانب الكاميروني عيسى حياتو، الرئيس السابق للكاف، وجه أبو ريدة الشكر للاتحادات الأفريقية التي دعمته في انتخابات الفيفا.

وقال أبو ريدة: “إن العديد من السلبيات ظهرت في كرة القدم الأفريقية خلال الأعوام الماضية، ولكن الآن بدأ عهد جديد برئاسة أحمد أحمد للكاف، بجانب عضويته في الفيفا”، مشددا على أنه لا تراجع عن إعادة الكرة الأفريقية لمكانتها المعهودة.

وأكد أبو ريدة حرصه على الاستمرار في الإصلاح والقضاء على ظواهر الفساد خلال الفترة المقبلة، بعد احتفاظه بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج تكاتف جميع دول العالم للنهوض بأكثر اللعبات شعبية.

وانحصرت المنافسة بين أبوريدة وزلكفري علي، بعد انسحاب الثلاثي ليوديجار تينجا رئيس الاتحاد التنزاني، وسمير صبحة رئيس اتحاد موريشيوس السابق، وفرانس مبيدي رئيس اتحاد ناميبيا.