بعد احتجاز رئيسها التنفيذي في الهند.. إعمار: تم حل المشكلة ولا مزيد من التعليقات

أعلن متحدث باسم شركة إعمار العقارية الإماراتية إن شركته على علم بتقارير إعلامية عن احتجاز الرئيس التنفيذي للمجموعة أميت جين في الهند، بحسب وكالة رويترز.

إعمار: الاحتجاز بسبب مسألة مرتبطة بعمل الشركة في الهند

وأضاف: “إعمار على علم بالأنباء المتعلقة بالرئيس التنفيذي للمجموعة أميت جين، في مسألة مرتبطة بعمل الشركة في الهند، وتم حل المشكلة الآن وليس لدينا المزيد من التعليقات في الوقت الراهن”.

وذكرت وكالة ‭‭)‬‬إيه.إن.آي‭‭(‬‬ الهندية للأنباء أن جين اعتقل عند وصوله إلى مطار إنديرا غاندي الدولي في دلهي أمس الجمعة وتم تسليمه للشرطة المحلية، ولم يتضح سبب احتجازه.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ولا وزارة الخارجية الإماراتية على استفسارات بخصوص تقرير الوكالة الهندية.

ارتفاع أرباح إعمار خلال الربع الأول من بنسبة 241%

وفى الشهر الماضى، أعلنت إعمار العقارية، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 241% إلى 2.239 مليار درهم (610 ملايين دولار)، قياسا على 656.9 مليون درهم (179 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على سوق دبي المالي إن ارتفاع الأرباح جاء مدعوما بنمو الإيرادات خلال الفترة بنسبة 12% إلى 6.635 مليار درهم (1.8 مليار دولار).

ارتفاع المبيعات العقارية للشركة بنسبة 16% في الربع الأول

وزادت المبيعات العقارية للشركة بنسبة 16% في الربع الأول من العام لتسجل 6.858 مليار درهم (1.867 مليار دولار).

وأشارت الشركة إلى تحقيق أرباح من الحصة من نتائج الشركات الزميلة والائتلافات المشتركة بمقدار 38.4 مليون درهم مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 100.7 مليون درهم خلال عام 2021.

وسجلت مراكز التسوق نموا في الإيرادات بنسبة 36% قياسا على الربع الأول من 2021، فيما زادت إيرادات عقارات الضيافة بمقدار الضعفين جراء الانتعاش القوي في قطاع السياحة.

مبيعات إعمار المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز تسجل 12.3 مليار دولار

وبلغت مبيعات إعمار المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز نحو 45.24 مليار درهم (12.3 مليار دولار).

وشركة إعمار العقارية هي شركة تطوير عقاري تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي. وتدير الشركة عملياتها في العديد من الأسواق العالمية وتقدم باقة متكاملة من الخدمات التطويرية والإدارية.

وتدير الشركة عملياتها في ستة قطاعات من خلال 60 شركة نشطة، ولديها حضور قوي في 36 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتعتبر إعمار العقارية إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، ويعرف عنها اضطلاعها بمشاريع عملاقة مثل برج خليفة، وهو أطول مبنى في العالم.