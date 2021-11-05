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بعد احتجازه عائلته كرهائن.. الأمن يستخرج جثمان زوجة متهم الفيوم من عمق 4 أمتار

قتل زوجته في سبتمبر الماضي، ووالدتها يوم الاحتجاز.
أماني عوض 2:05 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 2:05 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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استخرجت أجهزة الأمن جثمان زوجة المتهم في واقعة قتل واحتجاز 5 من أسرته في محافظة الفيوم، بعدما دفنها المتهم على عمق 4 أمتار داخل مسكنه.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم عقب ساعات من احتجازه نجله ووالده ونجلي وشقيقة زوجته والتعدى عليهم، بمنزله بدائرة مركز شرطة الفيوم، بعد قتل والدة زوجته، واستخدامهم كرهائن.

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ووردت معلومات لفريق البحث من قطاع الأمن العام وفرع البحث بمديرية أمن الفيوم، أكدتها التحريات أن المذكور قتل زوجته أول شهر سبتمبر الماضي ودفنها بمسكنه.

وبالانتقال والفحص أمكن الاستدلال على الجثمان الذي تبين أنه مدفون على عمق 4 أمتار بأحد الغرف بمسكنه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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