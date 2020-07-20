بعد اتصال السيسي… ترامب يبحث مع ماكرون تخفيف التصعيد في ليبيا

وافق البرلمان، في جلسته السرية اليوم الاثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهامّ قتالية خارج حدود الدولة المصرية،

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن سبل تخفيف حدة الأوضاع في ليبيا، بحسب رويترز.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين ، اتصالاً هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول فيه الموقف في ليبيا وتطورات سد النهضة الإثيوبي.

وقد تم التوافق بين الرئيسين علي تثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية. السيسي يبحث مع ترامب الموقف في ليبيا وتطورات «سد النهضة»

ووافق البرلمان، في جلسته السرية اليوم الاثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهامّ قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات. البرلمان يوافق على إرسال قوات عسكرية لمهام قتالية غربًا «خارج الحدود»

حضر الجلسة التاريخية وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسًا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.