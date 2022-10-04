بعد «اتصالات» .. «زوهو» تستهدف توقيع شراكتين مع مؤسسات مالية وجامعات قبل نهاية 2022

تستهدف شركة زوهو الهندية للحلول التكنولوجية توقيع اتفاقيتين جديدتين للشراكة مع مؤسسات مالية وجامعات ودعم الشركات الناشئة في مصر قبل نهاية العام الحالي.

وقال علي شبدار ، المدير الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، إن مصر تأتي في المركز الخامس ضمن قائمة أكثر 50 دولة أسرع نموا للشركة في المنطقة ، موضحا أن السوق المحلية سجلت نموا خلال العام الماضي في حجم أعمالها بنسبة بلغت 101%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الثلاثاء للإعلان عن خططها المستقبلية.

وأكد شبدار أن زوهو وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون مع اتصالات مصر بهدف تزويد عملاء الأخيرة من قطاع الشركات بحلول رقمية تمكنها من ميكنة أعمالها ، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا علي ثلاثة منتجات للشركة محليا هي منصة زوهو ون وورك سبيس وحلول إدارة خدمات العملاء CRM.

وأرجع السبب وراء نمو أعمال الشركة في مصر إلى اتجاه الكيانات الصغيرة والمتوسطة نحو للتحول الرقمي ، منوها بأن عمليات زوهو في المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية نمت بواقع 5 أضعاف منذ افتتاح الشركة مكتبها في دبي خلال عام 2018. لتسجل 52% في 2021 مقارنة بـ 29% في 2020.

وتابع أن زوهو لديها مكاتب في 8 دول بالمنطقة ، لافتا إلى أن الشركة بصدد الانتقال إلي مقر جديد لها أكبر في المساحة ويتضمن مركزا للتدريب.