بعد إيقاف صوت الشعب رئيس قطاع الأخبار: لن يضارّ أحد من العاملين

رحاب صبحى ردًّا على قلق العاملين بقناة صوت الشعب فور صدور قرار حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، بإيقافها اعتبارًا من أول يونيو المقبل، وتخوفات العاملين بالقناة من عملية هيكلة ماسبيرو التى بدأت بذلك القرار من الاستغناء عنهم، أكد خالد مهنا، رئيس قطاع الأخبار، أن إغلاق القناة بات أمرًا مؤك

رحاب صبحى

ردًّا على قلق العاملين بقناة صوت الشعب فور صدور قرار حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، بإيقافها اعتبارًا من أول يونيو المقبل، وتخوفات العاملين بالقناة من عملية هيكلة ماسبيرو التى بدأت بذلك القرار من الاستغناء عنهم، أكد خالد مهنا، رئيس قطاع الأخبار، أن إغلاق القناة بات أمرًا مؤكدًا لكنه لن يتم الاستغناء عن العاملين بها، بل سيتم نقلهم إلى قناة النيل للأخبار حتى لا يضارَّ أحد منهم، كما سيتم تناول المضمون الذي كانت تبثه قناة صوت الشعب على النيل للأخبار، وذلك حتى لا تغيب أخبار البرلمان عن المشاهد.