بعد إنتهاء أعماله بالرياض..مؤتمر اتحاد المصارف يستعرض 7 توصيات

نظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، المؤتمر المصرفي في الرياض، في فندق هيلتون – غرناطة، يومي 4 و 5 سبتمبر 2023 تحت رعاية وحضور محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري .

بدأت أعمال المؤتمر بإلقاء الكلمة الافتتاحية من قبل محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري. كما تحدث كل من عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى كلمة الدكتور وسام حسن فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي والمالي العربي والدولي. وقد تحدث في أعمال المؤتمرعلى مدار يومين 28 متحدثاً فى 5 جلسات عمل.

وفي خلاصة أعمال المؤتمر، خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية: