رياضة

بعد إلغاء ودية الجيش.. الزمالك يكتفي بتدريب مسائي استعدادًا لاستئناف الدوري

جاء ذلك عقب إلغاء ودية طلائع الجيش، التي كانت مقررًا لها في الخامسة مساءً بملعب استاد الجيش ببرج العرب.
إسلام مصطفى 2:56 م, الأربعاء, 22 يوليو 20 2:56 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

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قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، خوض الفريق الكروي الأول بالنادي تدريباته، في السادسة مساء اليوم، بملعب مقر الإقامة بمدينة برج العرب، في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الكروي عقب فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب إلغاء ودية طلائع الجيش، التي كانت مقررًا لها في الخامسة مساءً بملعب استاد الجيش ببرج العرب.

ورفض باتريس كارتيرون استبدال المباراة الودية التي كانت مقررًا لها في الخامسة مساءً أمام طلائع الجيش، بخوض تدريبات جماعية، خاصًة وأن الفريق سيخوض ودية قوية مساء الغد، أمام “بيراميدز”.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي كارتيرون، استعدادًا لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب الفريق أمام الرجاء المغربي، بالدور نصف النهائي.

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بقلم إسلام مصطفى

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