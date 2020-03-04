بعد إلغاء المهرجانات السينمائية العربية بسبب كورونا مسئولو «المصرية» : لن نؤجل

أعلن مسئولو المهرجانات المصرية عدم نيتهم فى إلغاء أوتأجيل مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ومهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة الذين مقرر إنعقادهما الفترة القادمة بعد أنتشار فيروس كورونا فى العالم ، وبالرغم من توالي إلغاء المهرجانات السينمائية الدولية في المنطقة العربية في الأيام الأخيرة .

أعلن مسئولو المهرجانات المصرية نيتهم عدم إلغاء أوتأجيل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومهرجان الإسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة اللذين من المقرر انعقادهما الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا فى العالم، وبالرغم من توالي إلغاء المهرجانات السينمائية الدولية في المنطقة العربية في الأيام الأخيرة، كمهرجان البحرين السينمائي ومهرجان قمرة السينمائي بقطر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية بسبب فيروس كورونا الذى انتشر فى العالم وبدأ من الصين، لكن مسئولي المهرجانات السينمائية المصرية المقرر إقامتها هذه الأيام أكدوا عقد مهرجاناتهم في مواعيدها المقررة رغم فيروس كورونا.

فمن ناحية أكد أحمد حلبة، المنسق العام للدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أنه لا تفكير في إلغاء هذه الدورة، لكنها ستتم في موعدها المقرر من 6 إلى 12 مارس الحالي. بوستر مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

وعن تعدد جنسيات ضيوف المهرجان وإذا ما كان ذلك يتطلب إجراءات صحية وقائية، أكد حلبة أن جميع إجراءات الوقاية ستكون من قِبل وزارة الصحة التي ستقوم بالكشف على أي ضيف من الضيوف الأجانب بالمطار. عصام زكريا رئيس مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة

من جانبه أكد الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، المقرر عقد دورته المقبلة في الفترة من 8 إلى 14 أبريل، أنه لا نية لدى إدارة المهرجان لإلغائه، ولكن إن حدث إلغاء فسيكون بسبب ما قد يحدث من توقف للطيران أو لإجراءات أمنية، متوقعًا أن يؤدي دخول الربيع وارتفاع حرارة الجو قبل انعقاد المهرجان، إلى تراجع المخاوف من فيروس كورونا.

وعن الدورة المقبلة من مهرجان الإسماعيلية التى ستقام من 8 أبريل إلى 14 أبريل، أعلن زكريا أن الدورة قائمة لن يتم إلغاؤها ولا داعي للقلق، كما أضاف أن الجو سيتحسن، وفصل الشتاء انتهى فلا داعي للقلق.

وأوضحت الكاتبة الصحفية والناقدة حنان شومان أن هناك فزعًا عالميًّا مُبالَغًا فيه جدًّا ويصل إلى فكرة خلق الخوف، مؤكدة أننا إذا ما قارنّا الكورونا بأمراض أخرى مثل سارس والكانسر، فسنجد أن الخوف من كورونا مُبالغ فيه جدًّا، وأعتقد أنه سيؤثر على حركة السياحة والنتقلات فى العالم بأَسْره، وذلك لأن وسائل الإعلام تُبالغ للغاية فى تناول الموضوع، متوقعة أن يتم إلغاء العديد من المهرجانات الدولية والإقليمية نتيجة هذه المبالغة الإعلامية.

وأعربت شومان عن سعادتها أن المهرجانات المصرية لن تؤجل بسبب فيروس كورونا ولا داعى أن نشعر بالخوف ونتعامل بطريقة طبيعية مع هذا الفيروس؛ حتى لا تتأثر صناعة السينما المصرية.

وكانت الساحة السينمائية العربية قد شهدت في الأيام الأخيرة سلسلة من الإلغاءات لعدد من المهرجانات السينمائية تخوفًا من فيروس كورورنا.

وكان أول مهرجان عربي قد أعلن عن إلغاء دورته هو مهرجان البحرين السينمائى الذي كان من المفترض أن تقام دورته الأولى، تحت شعار “سينما لأجلك”، بتنظيم من نادي البحرين للسينما في الفترة من 4 حتى 8 مارس 2020، وذلك تحت رعاية هيئة البحرين للثقافة والآثار، لكن أعلن تأجيل دورته تلك لحين استقرار الأوضاع الصحية فى العالم، مؤكدين أن التأجيل مؤقت ويهدف إلى طمأنة ضيوف المهرجان، وأنه جاء التزامًا بتوصية وزارة الداخلية البحرينية، وكذلك استجابة لقرار هيئة البحرين للثقافة والآثار بتعليق كل فعالياتها الجماهيرية لفترة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

كما أعلن مهرجان “قمرة” السينمائى الذى يقام سنويًّا بقطر عن إلغاء دورة العام الحالي 2020، مع تزايد القلق الدولي بشأن انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المهرجان، عبر بيان صحفى، أنه “مع تزايد القلق الدولي بشأن انتشار فيروس كورونا، وإدراكنا لمسئوليتنا تجاه صحة وسلامة ضيوفنا وشركائنا، وتماشيًا مع الجهود الرامية إلى تقليل حركة السفر خلال هذه الفترة، تم اتخاذ قرار بإلغاء دورة قمرة 2020 وفعالياتها المختلفة”.

وجاء الإلغاء الثالث عندما أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأجيل انطلاق دورته الافتتاحية بمدينة جدة السعودية، وهي الدورة التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس الحالي، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية في السعودية.

وأكدت إدارة المهرجان أنها حريصة على صحة وسلامة الضيوف والجمهور، حيث تم تأجيل المهرجان إلى وقت لاحق، سيتم تحديد ميعاده خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المهرجانات الدولية قالت المتحدثة باسم مهرجان كان السينمائى الدولى، فى تصريحات صحفية، إن المهرجان يراقب بدقة التطورات وأحدث الإرشادات التي قدمتها السلطات المحلية والوطنية والدولية فيما يتعلق بالفيروس، وإنهم في المهرجان على صلة مباشرة بالمكتب الإداري لسلطة المقاطعة، وجاءت تصريحاتها بعد الإعلان في منطقة كان عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت اعتبارًا من اليوم، ما زال من السابق لأوانه التعبير عن افتراضات حول حدثٍ مقرر إقامته بعد شهرين ونصف الشهر.

وأضافت المتحدثة أن المهرجان سيكون جاهزًا لاتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ بهدف ضمان حماية جميع الحاضرين والحفاظ على صحتهم خلال الحدث في مدينة كان.

ومن المقرر أن تقام الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي لعام 2020 في الفترة من 12 إلى 23 مايو.

وذكرت مجلة فاريتي أن مسئولين إداريين في المهرجان أبلغوها بأنه إذا تصاعد الفيروس إلى وباء في جميع أنحاء آسيا وأوروبا، فمن الممكن أن يؤثر بشدة على مهرجان “كان” بسبب الحضور القوي عادة من قِبل الشركات الصينية وكورية الجنوبية.