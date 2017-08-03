بعد إقصائه الفتح.. الترجي في نهائي العرب مع الفيصلي

علي المصريفي مباراة مثيرة، شهدت ثلاث بطاقات حمراء، تأهل الترجي الرياضي التونسي، لنهائي البطولة العربية، بعدما تغلب على الفتح الرباطي المغربي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي استاد الإسكندرية، في ختام لقاءات الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا في مصر، وتختتم الأحد المقب



علي المصري

في مباراة مثيرة، شهدت ثلاث بطاقات حمراء، تأهل الترجي الرياضي التونسي، لنهائي البطولة العربية، بعدما تغلب على الفتح الرباطي المغربي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي استاد الإسكندرية، في ختام لقاءات الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا في مصر، وتختتم الأحد المقبل.

تقدم حمزة السمومي للفتح الرباطي، في الدقيقة 28، بعدما سدد الكرة من زاوية صعبة، غالطت معز بن شريفية حارس الترجي، قبل أن يتعادل خليل شمام للترجي، في الدقيقة 47، من ركلة حرة، وبخطأ فادح لأيمن ماجد، حارس مرمى الفريق المغربي، الذي خرج من مرماه بدون مبرر، لتسكن الكرة شباكه بغرابة.

وشهدت المباراة إثارة وندية وخشونة بين الفريقين، وأشهر الحكم السعودي تركي الخضير، البطاقة الصفراء في 11 مناسبة، بواقع 8 للفيصلي، و3 للترجي، قبل أن يشهر الكارت الأحمر في وجه مهدي بطاش، الذي حصل على إنذارين في الدقيقتين 4 و66.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي، ومع بداية أول شوطيه، احتسب الحكم السويدي ركلة جزاء للترجي، واعترض عليها لاعبو الفتح، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمد فوزير مرتين للاعتراض، ويحصل اللاعب علي الكارت الأحمر.

وترجم طه الخنيسي، ضربة الجزاء، لهدف التقدم للترجي التونسي، في الدقيقة 95 بعدما وضع الكرة علي يمين أيمن ماجد، وبعدها بدقيقتين فقط، ومن تدخل عنيف من الخنيسي علي حارس الفتح، يحصل مهاجم الترجي، علي الكارت الأصفر الثاني، ويخرج مطرودًا.

وبتلك النتيجة، يتأهل الترجي التونسي لملاقاة الفيصلي الأردني، الذي فجر كبرى مفاجآت البطولة، بإقصاء الأهلي المصري، من الدور قبل النهائي للبطولة، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، وسيقام النهائي يوم الأحد المقبل، علي استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.