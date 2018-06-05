بعد إقرار البرلمان.. تعرف على عقوبات قانون الجريمة الإلكترونية‎

المال– خاص :تنشر بوابة المال، اليوم الثلاثاء، قائمة بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى أقره مجلس النواب اليوم ويعرف إعلاميا بقانون الجريمة الإلكترونية بعد سلسلة طويلة من المناقشات بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات على رأسهم الدكتور محمد حجازى مدير مكتب حماية

المال– خاص :

تنشر بوابة المال، اليوم الثلاثاء، قائمة بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى أقره مجلس النواب اليوم ويعرف إعلاميا بقانون الجريمة الإلكترونية بعد سلسلة طويلة من المناقشات بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات على رأسهم الدكتور محمد حجازى مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة علي عبدالعال على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء، ويتكون من 45 مادة.

تتاول المادة الأولى “التعاريف” لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في المشروع، ومنها: الجهاز في إشارة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الإلكترونية.

– المادة 14

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

– المادة 19

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا بأحد الناس. وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

– المادة 22

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب،

أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أجهزة أو معدات أو برامج مطورة ومصممة، أو أكواد مرور، أو شفرات، أو رموز، بدون تصريح من الجهاز المختص، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها عقب الاستخدام.



المادة 24

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية في أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام بيانات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.