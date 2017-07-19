بعد إغلاقه 7 سنوات .. فتح كهف رومل للجمهور

دعاء محمودأكدت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الاثار أن أعمال تطوير وترميم متحف كهف رومل تجري علي قدم وساق بالتعاون الكامل مع محافظة مطروح التي وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع التطوير تمهيدا لافتتاح المتحف قريبا. ووصفت صلاح أعمال التطوير "بالجادة" وقالت إنها ممتنة للتعاون المثمر

دعاء محمود

أكدت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الاثار أن أعمال تطوير وترميم متحف كهف رومل تجري علي قدم وساق بالتعاون الكامل مع محافظة مطروح التي وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع التطوير تمهيدا لافتتاح المتحف قريبا.

ووصفت صلاح أعمال التطوير “بالجادة” وقالت إنها ممتنة للتعاون المثمر بين المحافظة والوزارة؛ والجهود التي تقوم بها المحافظة من أجل الإنتهاء من أعمال تطويره علي أكمل وجه و في أقرب وقت ممكن.

ومتحف كهف روميل هو كهف في باطن الجبل ويرجع للعصر اليوناني الروماني. وعلي شكل قوس له مدخل ومخرج عند طرفية عند المنحدر الذي يطل علي الشاطئ. وقد اختاره الجنرال الألماني روميل “ثعلب الصحراء” ليكون مقراً له أثناء الحرب العالمية الثانية.

وشكرت وزارة الآثار محافظة مطروح واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي إهداء جزء من مكتبة مصر العامة بمطروح لإنشاء متحف أثري يعرض جميع الآثار التي أُكتشفت بالمحافظة علي مر السنوات الماضية. وأشارت صلاح إلى أن المحافظة تموّل تكاليف تجهيز هذا المبني بالكامل وذلك في إطار برتوكول التعاون بين المحافظة والوزارة.