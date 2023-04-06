بعد إغلاقة 3 سنوات.. طرح «شاطئ النخيل» للمزايدة العلنية بالاسكندرية

طرحت محافظة الاسكندرية شاطئ النخيل للمزايدة العلنية العامة بجلسة 19إبريل الجاري ، لإستغلاله مدة 3 سنوات ، من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” بديوان عام المحافظة ، بقيمة تأمين مؤقت بلغت ٣ ملايين جنيه.

ووفقا لإدارة التعاقدات يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

كما يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط، كما يسدد التأمين النهائي طبقا لكراسة الشروط والمواصفات بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

كما تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وكان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، قد أصدر خلال عام ٢٠٢٠ ، قرارًا بإلغاء تخصيص شاطئ النخيل في حي العجمي لجمعية 6 أكتوبر، وطرحه في مزاد علني وفقًا لقانون المناقصات.

وفي غضون ذلك أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن لجنة من الإدارة تسلمت الشاطئ بمحضر رسمي عقب قرار المحافظ بإلغاء التخصيص، على أن يجرى تنظيم إجراءات طرح الشاطئ في مزاد علني بالتنسيق الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، استعدادًا لموسم صيف ٢٠٢٠، ولكن تم غلق الشاطئ من حينها لأجل غير مسمى وفقاً لما شهده من حصد عشرات الأرواح من خلال حوادث الغرق المتلاحقة، وذلك بقرار من النيابة العامة، حتى أطلق عليه مواطني الثغر “شاطئ الموت”.

ويُعد طرح الشاطئ من جديد استعدادا للموسم الصيفي المقبل مثار للتساؤلات خلال الفترة المقبلة من قبل مواطني الثغر، حول مدى استعداد الشاطئ لإستقبال رواده من جديد خاصة عقب إغلاقة ٣ سنوات بعد تصنيفه “خطر” ومنع نزول مياه بقرار من النيابة العامة لحين توفيق أوضاعه من قبل الخبراء.