بعد إعلان وقف نشاطها في مصر.. بريتش أمريكان توباكو تتعهد بدعم العاملين

أعلنت شركة بريتش أمريكان توباكو أنها ملتزمة بدعم موظفيها في مصر خلال عملية تخارجها من السوق المحلية، وذلك بعدما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي وقف عملياتها في مصر، بحسب وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم بريتش أمريكان توباكو لرويترز أمس الثلاثاء إنها تجري مناقشات مع موظفيها المتأثرين بالقرار بشأن الخطوات المقبلة، لكنها أحجمت عن الإفصاح عن تفاصيل تلك المناقشات.

بريتش أمريكان توباكو تعمل بالسوق المصرية منذ عام 2000

وبريتش أمريكان توباكو التي تعمل بالسوق المصرية منذ عام 2000 لديها 160 موظفا في مصر، وكانت تصنّع منتجاتها من خلال شركة إيسترن كومباني الحكومية.

وقال المتحدث إن الشركة أوقفت في يونيو استيراد منتجاتها من الخارج إلى مصر أو تصنيعها محليا، وذلك بعدما خلصت تقييمات أجرتها إلى عدم وجود جدوى تجارية لعملياتها في البلاد على المدى الطويل.

كانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصادر أن الشركة اتخذت هذا القرار بعدما سجلت جميع منتجاتها في مصر خسائر.

مصادر: قرار التخارج جاء بعد مراجعات شاملة لجدوى الاستمرار

وقالت مصادر داخل الشركة إن القرار جاء بعد مراجعات شاملة لجدوى الاستمرار. كذلك كشفت المصادر أن القرار جاء لعدم الجدوى الاقتصادية.

وقررت بريتش أمريكان توباكو اعتبارا من الخميس 30 يونيو ايقاف استيراد العلامات التجارية الخاصة بشركة بريتش أمريكان توباكو للسوق المصري.

تبلغ القيمة السوقية لبريتش أمريكان توباكو 99.38 مليار دولار.

مسؤولون: عدم وجود انخفاض في إنتاج السجائر في مصر

وفى تصريحات سابقة، أكد مسؤولون صناعيون لشبكة سى إن إن عدم وجود انخفاض في إنتاج السجائر في مصر، وأن بعض التجار يلجأون إلى خفض المعروض منها لزيادة أسعارها، وذلك نتيجة لترقبهم زيادة الأسعار مع بداية العام المالي الجديد.

مسؤولون: انسحاب بريتش أمريكان توباكو لم يؤثر على سوق السجائر

وقال المسؤولون إن انسحاب شركة “بريتش أمريكان توباكو” لصناعة السجائر من مصر لم يؤثر على سوق السجائر، بسبب انخفاض حجم مبيعاتها خلال السنوات الثلاث الماضية، على حد قولهم.

وحول تأثير انسحاب “بريتيش أمريكان توباكو” من السوق المصرية، قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية-إيسترن كومباني إن الشركة قررت الانسحاب من مصر نظرًا لأن منتجاتها الحالية قد تكون غير متوافقة مع الذوق المصري، ولذا قرروا الانسحاب لحين تعديل طرح منتجات أخرى تنافس في السوق المصري.

وقلل أمان من اختفاء منتجات “بريتيش أمريكان توباكو” لأن مبيعات الشركة كانت ضعيفة جدًا مؤخرا وأصبحت غير مؤثرة.

كانت “بريتش أمريكان توباكو” تنتج علامات تجارية للسجائر تتضمن: دانهيل، وكينت، ولاكي سترايك، وبال مال، وفايسروي، وروثمانز.