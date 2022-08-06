بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. برلماني: التوجه نحو التخصصات التكنولوجية الجديدة ضروري

قال النائب هشام هلال، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إنه بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، يجب على الطلاب وأولياء أمورهم أن يعرفوا معايير اختيارات سوق العمل، وعدم ربط ذلك بالمجموع الذي حصلوا عليه، سواء كان مجموعًا كبيرًا أو ضعيفًا.

وتابع «هلال»، في تصريحات صحفية، أن الثانوية العامة كانت أمرًا يتسبب في فزع الطلاب، ولكن مع الجهود الدءوبة التي بذلتها الدولة المصرية متمثلة في إنشاء جامعات أهلية بواقع 12 جامعة،

إلى جانب زيادة عدد الجامعات التكنولوجية، الأمر الذي تسبَّب في توسيع الاختيارات وفتح أكثر من مجال للالتحاق به وعدم تركهم للحالة النفسية السيئة التي تسيطر على البعض، خاصة بعد إعلان النتائج.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الدولة المصرية سلكت طريقًا جديدًا لمواكبة متغيرات العصر، والذي أصبح يعتمد بشكل أساسي على التطور التكنولوجي الواسع، منوهًا بأن الجامعات التكنولوجية قادرة على استيعاب كل أساليب التعليم الحديثة.

وتوجّه «هلال» بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإيلائه اهتمامًا بالغًا بالتعليم التكنولوجي، لما يمثله من دور كبير في دعم مشروعات التنمية ومواكبة التطورات في سوق العمل وتلبية احتياجاتها الحديثة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة الطلاب بتوسيع آفاقهم واستغلال قدراتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، منوهًا بأنه يجب القضاء على مفهوم مجموع الـ100%، والتوجه نحو التخصصات التكنولوجية الجديدة.