بعد إعلان موعد عودة الدوري الإنجليزي .. تعرف على مباريات ليفربول الثلاث المقبلة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، عن بعض مواعيد مباريات المسابقة، المقرر استئنافها يوم 17 يونيو المقبل.

وقالت الرابطة في بيان رسمي نقلته وكالة سبوتنيك: “تم اعتماد جدول مباريات الجولات الثلاث الأولى من موسم 2019/20 المستأنف، بشرط توافر كل متطلبات السلامة”.

وسيُستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو الجاري بعد توقف دام 100 يوم، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وحدتت رابطة بريميرليج مواعيد أول 32 مباراة بعد الإعلان عن استئناف المسابقة بدء من 17 يونيو حتى الثاني من شهر يوليو المقبل، على أن تنشر بقية المواعيد لاحقا.

وسيتم خوض جميع المواجهات دون حضور جماهيري.

ويفتتح ليفربول، متصدر الترتيب الذي يحتاج 6 نقاط للتتويج بلقب المسابقة لأول مرة منذ 30 عاما، الثلاث جولات الأولى بعد التوقف أمام مضيفه إيفرتون يوم 21 يونيو.

ثم يستضيف الريدز فريق كريستال بالاس يوم 24 يونيو في المواجهة التي يحتمل أن يحسم فيها المسابقة حال تحقيقه للفوز في المباراتين، قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل.