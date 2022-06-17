بعد إعلان عادل إمام ومحمد صبحي عن أعمال جديدة.. الكبار يعودون للسينما بعد سنوات

بعد سنوات طويلة من غيابهم عن شاشة السينما والجمهور المحب لها، قرر بعض النجوم الكبار أمثال النجم القدير محمد صبحي العودة للسينما بعد توقفه عنها لمدة تجاوزت 30 عاما، وذلك بفيلم سينمائي جديد ” المعادلة صفر” تأليف أمينة مصطفى واخراج أميرة الرفاعي .

كذلك يعود النجم القدير عادل أمام بفيلم سينمائي جديد لجمهور السينما بعد سنوات طويلة غاب فيها عن شاشة السينما تماما واتجه للدراما التليفزيونية فقط ، وذلك بفيلم سينمائي جديد ” الواد وأبوه” ويشاركه بطولته نجله النجم محمد امام .

وقرر شقيق النجم عادل امام المنتج عصام امام ، انتاج هذا العمل السينمائي لتحمسه للتجربة مؤكدا مؤخرا أنه سيكون عودة قوية للزعيم في السينما بعد سنوات ، كما عاد مؤخرا النجم حسين فهمي للسينما بفيلم فارس مع الفنان أحمد زاهر اخراج رؤوف عبد العزيز .

حنان شومان : عودة عادل إمام للسينما إضافة جيدة ولا تقارن مسيرة محمد صبحي به

قالت الناقدة حنان شومان أن حالة عادل امام نجاحاته الكبيرة في السينما كانت قوية ، وهو لم يختفي عن السينما بل قدم دراما تليفزيونية خلال السنين الماضية هيا سبب ابتعاده عن السينما ، بالاضافة لاختفاءه عن الجمهور لفترة طويلة وانتشار أخبار عن مرضه مؤخرا ، وعودته الفترة القادمة للسينما مرة أخرى ستكون اضافة جيدة لها .

وأضافت أن مسيرة محمد صبحي في السينما لم تترك أي أثر أو بصمة حقيقية بأفلامه السينمائية ، برغم أن مشواره في المسرح كان أكثر تميزا بدرجة كبيرة من السينما .

حيث أن الكثيرين ينتقدونه دائما لمهاجمته لفن السينما حاليا وأنه ٌأقل جودة مما كان يقدم في الماضي ، مشيرة الى انهم يردون عليه ” أن أعماله السينمائية لم تترك أثرا أو تعيش في ذاكرة الجمهور ولم تحمل قيمة فنية حقيقية ” ، مقارنة بمسيرة عادل امام السينمائية بالطبع .

كمال عبد العزيز : يكفي تواجدهما في السينما حاليا وسط جيل الشباب

وأعرب مدير التصويرالسينمائي كمال عبد العزيز أن : عودة نجوم كبار أمثال محمد صبحي وعادل امام للسينما بعد توقف لسنوات ، سيحقق قيمة مضافة لشاشة السينما بالطبع .

وأشار الى أننا يجب أن ننتظر حتى يظهر المشروعين للنور ونحكم عليهما ، لكن من الناحية المبدئية فيكفي تواجد نجمان كبيران بقيمة محمد صبحي وعادل امام مرة ثانية في السينما في الوقت الحالي ، وسط نجوم جيل الشباب أمثال أحمد عز وكريم عبد العزيز وغيرهم .

وتابع عبد العزيز أن كل شخص من حقه أن يعطي رأيه في مسيرة فنان معين ، مثل ماقدمه النجم محمد صبحي في السينما المصرية البعض يراه جيدا وآخرين يرونه لم يضيف للسينما ، لكن هي في النهاية أذواق وتختلف من شخص لآخر .

محمد نبيل : يجب أن يستعينوا بالأشخاص المواكبين للتطور الحالي من المخرجين

ويرى الناقد الفني محمد نبيل أن عودتهم ستكون مثمرة لو انتقوا موضوعات تناسب العصر الحالي ، اضافة أنهم يجب أن يستعينوا بالأشخاص المواكبين للتطور الحالي من المخرجين سواء من الجيل القديم مثل خيري بشارة وغيرهم ، أو يتعاونوا مع مخرجين يمتلكون تكنيك العصر الحديث .

وأستطرد قائلا أنهم يجب أن يطعموا أعمالهم السينمائية القادمة بوجوه لهم جماهيرية معينة لدى الجمهور الحالي ، بحيث لايكون هناك ظهور موحد لهؤلاء النجوم الكبار سواء محمد صبحي أو عادل أمام في هذه الأفلام ، حيث فعل ذلك الزعيم مرارا وهذه من أكثر نقاط قوته أنه يتعاون مع نجوم شباب لهم جمهور كبير في أفلامه او مسلسلاته التليفزيونية السنين الماضية .

وأكد أن محمد صبحي معروف أنه يعمل معه فنانين منذ سنوات في المسرح ومسلسل يوميات ونيس ، لذلك لو كون مجموعة مغايرة عنهم ومختلفة يستطيع تخطي الزمن بهم ، وتقديم عملا سينمائيا مختلفا تماما .