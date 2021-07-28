بعد إدراج «سويفل» في «ناسداك».. محمد بن راشد : ستبقى دبي منصة للشباب العربي الطامح للعالمية

عقب محمد بن راشد، حاكم دبي، علي إعلان مصطفي قنديل مؤسس شركة سويفل لخدمات النقل الجماعي الذكي من إدراجها في بورصة ناسداك قائلا: مصطفي قنديل شاب عربي عمره 28 عامًا، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها المليار ونصف مليار دولار، تم إدراجها اليوم في بورصة ناسداك.

وتابع عبر حسابه الرسمي علي موقع تويتر: شركة سويفل للحلول الذكية للنقل الجماعي التي تعمل في الكثير من الدول.. مبروك يا مصطفى.. وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية.

قالت شركة سويفل المصرية، المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي، الأربعاء إنها وقعت اتفاقًا نهائيًا للاندماج العكسي مع شركة كوينز جامبيت الأمريكية المدرجة ببورصة ناسداك الأمريكية.

والاندماج العكسي هو استحواذ شركة خاصة على أسهم شركة عامة ينتج عنه تحول الشركة الخاصة إلى عامة دون زيادة رأس المال و دون اكتتاب أولي.

وأضافت سويفل في بيان صحفي أن الشركة الناتجة عن الإندماج ستسمى سويفل هولدينجز كورب وسيجري إدراجها في بورصة ناسداك.